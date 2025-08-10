Abdo Filho
Conselho da Cesan aprova leilão e contrato de R$ 7 bi será assinado até setembro

As multinacionais espanholas Acciona e GS Inima serão responsáveis pelo tratamento do esgoto de 43 municipios do Espírito Santo por 25 anos

Vitória
Publicado em 10/08/2025 às 03h00
Estação de tratamento de esgoto Mulembá, Cesan
Estação de Tratamento de Esgoto Mulembá, da Cesan, em Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

O Conselho de Administração da Cesan homologou, na sexta-feira (8), o resultado do leilão que definiu as empresas responsáveis pelo tratamento de esgoto de 43 cidades capixabas, incluindo Vitória, pelos próximos 25 anos. O contrato de R$ 7 bilhões, dividido em dois blocos, foi vencido pelas espanholas Acciona e GS Inima (em consórcio com a capixaba Forte Ambiental). A definição deve estar publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (11).

Trata-se da última parte da seleção das companhias. Agora, falta apenas a assinatura do contrato. A solenidade oficial deve acontecer na segunda semana de setembro, na presença do comando da Acciona e da GS Inima, mas o início dos trabalhos na prática, a chamada 'ordem de serviço', pode acontecer antes, ainda no decorrer de agosto. Assim, as multinacionais estarão liberadas para tocar a operação do que é o maior contrato de infraestrutura já feito no Estado.   

Economia Espírito Santo Vitória (ES) Cesan Saneamento

