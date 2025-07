Vários modelos

Leilão da Polícia Civil tem veículos com lances a partir de R$ 700 no ES

Os interessados devem se cadastrar no site do leilão e fazer o lance até o dia 8 de agosto; é possível conferir os veículos pessoalmente

A Polícia Civil do Espírito Santo vai realizar o 1º Leilão de Veículos em 2025. Ao todo, 65 veículos - entre motos, carros e caminhonetes - da corporação já estão disponíveis para lances virtuais. Os valores variam entre R$ 700 e R$ 35 mil Os interessados devem oferecer uma quantia até o dia 9 de agosto, quando será declarado quem conseguiu o automóvel com base no valor mais alto oferecido. O edital foi publicado nesta sexta-feira (18) com todas as informações.>