É urgente endurecer a Lei de Execução Penal para criminosos como Lázaro

Lázaro Barbosa, criminoso procurado há mais de duas semanas em Goiás Crédito: Polícia Civil/ Reprodução

Em 2014, Lázaro recebeu atestado de bom comportamento e obteve o direito de progredir para o regime semiaberto (que lhe permitiu trabalhar durante o dia e retornar ao presídio à noite). Em 2016, mais uma vez fugiu da prisão, sendo recapturado dois anos depois, quando foi enviado para um presídio em Águas Lindas de Goiás. Passados cerca de 4 meses, Lázaro escapou da cadeia por um buraco no teto. Desde então, o marginal está solto e cometendo crimes cada vez mais violentos.

Casos como o de Lázaro não são raros no Brasil. Muito comumente, aliás, nos deparamos com presos que, beneficiados com a saída temporária (ou saidinhas, como são vulgarmente conhecidas), não mais retornam à prisão. No mês passado, dois bandidos foram mortos ao tentarem assaltar um casal, numa chácara em Jarinu/SP. Um deles havia sido solto em dezembro/2020, o outro estava na famosa saidinha.

Saidinhas, progressão de regime para presos com largo histórico de crimes violentos e livramento condicional para criminosos reincidentes são apenas alguns exemplos de benesses concedidas por nossa legislação a pessoas que mataram, roubaram e estupraram (algumas vezes, de forma reiterada).

Os casos mencionados nos fazem refletir sobre como nosso Código Penal (de 1940) e nossa Lei de Execução Penal (de 1984) precisam ser readequados aos tempos atuais. Um país com os índices de violência e dificuldades estruturais como o Brasil não pode se dar ao luxo de contar com uma legislação que beneficia, indiscriminadamente, bandidos perigosos.

Não se discute, aqui, uma das missões precípuas dos sistemas prisionais que é, sem sombra de dúvida, reintegrar os presos à sociedade. Por outro lado, é preciso estarmos cientes de que parte das pessoas presas não pretendem, em hipótese alguma, alterar sua forma de comportamento social.