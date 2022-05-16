O que Pazolini foi fazer na Polícia Federal nesta segunda?

O prefeito admite a visita, mas, segundo ele, o encontro na PF foi agendado para tratar de outro assunto. “Discutimos o reforço do efetivo e a atuação da Guarda Municipal na Força-Tarefa da Polícia Federal”, afirmou Pazolini.
De acordo com Pazolini, a denúncia que fez no sábado (14), de direcionamento de uma licitação em Vitória
por parte do governo do Estado
, não entrou na pauta.
“Na reunião, houve apresentação de resultados, estatísticas e estratégias além da maior cooperação entre as instituições com a realização de cursos, seminários e capacitação dos agentes”, alegou o prefeito da Capital.
Horas após a denúncia de Pazolini, ainda no sábado à tarde, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) pediu ao Ministério Público do Estado
que questione o prefeito da Capital sobre a suposta prática de corrupção envolvendo agentes do governo Casagrande numa conversa com ele.
A Procuradoria quer que Pazolini detalhe as informações divulgadas durante discurso numa escola em Jardim Camburi
. Em sua fala, o prefeito afirmou que teria sido avisado por “uma autoridade” de que investimentos em Vitória teriam a licitação direcionada para uma empresa específica.
A coluna perguntou ao prefeito qual encaminhamento ele pretende dar às denúncias que fez contra o governo Casagrande. Pazolini ainda não respondeu. Se responder, esta matéria será atualizada.