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Leonel Ximenes

O que Pazolini foi fazer na Polícia Federal nesta segunda?

Visita à PF acontece menos de 48h após o prefeito de Vitória fazer graves denúncias de corrupção contra o governo do Estado

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 16:38

Públicado em 

16 mai 2022 às 16:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O prefeito Lorenzo Pazolini, em imagem reproduzida de vídeo, quando faz acusações contra o governo do ES
O prefeito Lorenzo Pazolini faz acusações contra o governo do ES em discurso Crédito: Reprodução de vídeo
Menos de 48 depois de fazer graves acusações de corrupção contra o governo do Estado, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), esteve na sede da Polícia Federal, em São Torquato, segundo apurou a coluna. Nesta segunda de manhã (16), ele foi recebido pelo superintendente da PF, Eugênio Ricas.
O prefeito admite a visita, mas, segundo ele, o encontro na PF foi agendado para tratar de outro assunto. “Discutimos o reforço do efetivo e a atuação da Guarda Municipal na Força-Tarefa da Polícia Federal”, afirmou Pazolini.
De acordo com Pazolini, a denúncia que fez no sábado (14), de direcionamento de uma licitação em Vitória por parte do governo do Estado, não entrou na pauta.
“Na reunião, houve apresentação de resultados, estatísticas e estratégias além da maior cooperação entre as instituições com a realização de cursos, seminários e capacitação dos agentes”, alegou o prefeito da Capital.

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ENTENDA O CASO

Horas após a denúncia de Pazolini, ainda no sábado à tarde, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) pediu ao Ministério Público do Estado que questione o prefeito da Capital sobre a suposta prática de corrupção envolvendo agentes do governo Casagrande numa conversa com ele.

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A Procuradoria quer que Pazolini detalhe as informações divulgadas durante discurso numa escola em Jardim Camburi. Em sua fala, o prefeito afirmou que teria sido avisado por “uma autoridade” de que investimentos em Vitória teriam a licitação direcionada para uma empresa específica.
A coluna perguntou ao prefeito qual encaminhamento ele pretende dar às denúncias que fez contra o governo Casagrande. Pazolini ainda não respondeu. Se responder, esta matéria será atualizada.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Corrupção Lorenzo Pazolini Renato Casagrande Governo do ES PGE Polícia Federal
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