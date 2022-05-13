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Eleições 2022

Deputado aparece ao lado de Casagrande e perde comissionados na Assembleia

O PSC de Alexandre Xambinho declarou apoio a Erick Musso (Republicanos) na disputa pelo governo do ES

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 13:43

Públicado em 

13 mai 2022 às 13:43
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Alexandre Xambinho, deputado estadual pelo PL
Alexandre Xambinho, deputado estadual  Crédito: Tatti Beling/Ales
O deputado estadual Alexandre Xambinho saiu do PL e filiou-se ao PSC no limite do prazo da janela partidária, divulgou o ingresso na legenda no dia 1º de abril. O partido é um dos que declararam apoio ao presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), na disputa pelo governo do Espírito Santo.
Ocorre que Xambinho chegou à própria prestação de contas do mandato, nesta quinta-feira (12), junto com o governador Renato Casagrande (PSB), que deve tentar a reeleição.
Coincidentemente ou não, o diário do Legislativo desta sexta (13) registra uma série de exonerações de servidores comissionados ligados à Mesa Diretora. Fontes da coluna dizem que eles foram indicados por Xambinho para exercer as funções. Ou seja, Erick não deixou barato.
Postagens no Instagram do deputado do PSC mostram Casagrande e ele chegando ao evento, o governador cumprimentando os demais presentes e posando para fotos com Xambinho.
Renato Casagrande discursa em evento de prestação de contas do deputado estadual Alexandre Xambinho
Renato Casagrande discursa em evento de prestação de contas do deputado estadual Alexandre Xambinho Crédito: Reprodução
Um membro do Republicanos disse à coluna que o ato foi considerado "uma deslealdade" do deputado em relação a Erick, que ajudou a montar o desenho da chapa de candidatos do PSC.
O presidente estadual do PSC, Reginaldo Almeida, afirmou à coluna que a atitude de Xambinho diz respeito apenas ao próprio deputado. O partido segue apoiando Erick.
"A posição do PSC é de caminhar com Erick Musso. Foi uma decisão do deputado (convidar Casagrande). Ele me chamou também, mas eu tinha outro compromisso e não pude ir", contou Almeida.
Xambinho, mesmo no PL do ex-senador Magno Malta, já era considerado integrante da base aliada do governador. Quando ele decidiu migrar para o PSC, uma aliada de Casagrande até comentou com a coluna que o deputado estava "indo para o outro lado", ou seja, para a trincheira de Erick. Não parece ser o caso.
A coluna procurou Xambinho, diretamente, e o presidente da Assembleia Legislativa, por meio da assessoria de imprensa. Assim que eles se manifestarem, este texto será atualizado.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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