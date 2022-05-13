Deputado aparece ao lado de Casagrande e perde comissionados na Assembleia

Alexandre Xambinho, deputado estadual Crédito: Tatti Beling/Ales

O deputado estadual Alexandre Xambinho saiu do PL e filiou-se ao PSC no limite do prazo da janela partidária, divulgou o ingresso na legenda no dia 1º de abril. O partido é um dos que declararam apoio ao presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), na disputa pelo governo do Espírito Santo.

Ocorre que Xambinho chegou à própria prestação de contas do mandato, nesta quinta-feira (12), junto com o governador Renato Casagrande (PSB), que deve tentar a reeleição.

Coincidentemente ou não, o diário do Legislativo desta sexta (13) registra uma série de exonerações de servidores comissionados ligados à Mesa Diretora. Fontes da coluna dizem que eles foram indicados por Xambinho para exercer as funções. Ou seja, Erick não deixou barato.

Postagens no Instagram do deputado do PSC mostram Casagrande e ele chegando ao evento, o governador cumprimentando os demais presentes e posando para fotos com Xambinho.

Renato Casagrande discursa em evento de prestação de contas do deputado estadual Alexandre Xambinho Crédito: Reprodução

Um membro do Republicanos disse à coluna que o ato foi considerado "uma deslealdade" do deputado em relação a Erick, que ajudou a montar o desenho da chapa de candidatos do PSC.

O presidente estadual do PSC, Reginaldo Almeida, afirmou à coluna que a atitude de Xambinho diz respeito apenas ao próprio deputado. O partido segue apoiando Erick.

"A posição do PSC é de caminhar com Erick Musso. Foi uma decisão do deputado (convidar Casagrande). Ele me chamou também, mas eu tinha outro compromisso e não pude ir", contou Almeida.

Xambinho, mesmo no PL do ex-senador Magno Malta, já era considerado integrante da base aliada do governador. Quando ele decidiu migrar para o PSC, uma aliada de Casagrande até comentou com a coluna que o deputado estava "indo para o outro lado", ou seja, para a trincheira de Erick. Não parece ser o caso.