Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini Crédito: Patrícia Vallim / CBN Vitória

Your browser does not support the audio element. Pazolini sanciona lei que derruba passaporte da vacina em Vitória

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), sancionou, nesta quarta-feira (9), lei aprovada pela Câmara de Vitória que proíbe a adoção do chamado passaporte da vacina na Capital. Trata-se do comprovante de vacinação que, por força de portaria estadual, deve ser exigido em ambientes como bares, restaurantes e academias. É uma medida para incentivar a vacinação e prevenir a Covid-19.

O artigo 1º da lei municipal "determina expressa vedação à exigibilidade de vacinação contra a COVID-19, bem como de sua respectiva comprovação, não podendo a esta ser condicionado o acesso aos locais públicos e estabelecimentos públicos ou particulares no âmbito do Município de Vitória, neste Estado".

E o artigo 2º ressalta que "o disposto nesta Lei abarca inclusive o direito dos pais e responsáveis de matricularem seus filhos regularmente em instituições de ensino, esporte e lazer públicas ou privadas sem que lhes seja exigida a comprovação da imunização do menor ou pessoa sob sua guarda/tutela".

Nem tudo passou pelo crivo do prefeito, no entanto. Parte do texto foi vetada, como o parágrafo que previa que quem fosse barrado em estabelecimentos por não ter o comprovante de vacinação poderia registrar reclamação na Prefeitura de Vitória.

Lei que barra passaporte da vacina em Vitória foi publicada no diário oficial da Prefeitura de Vitória nesta quarta-feira (9) Crédito: Reprodução

A lei é de autoria do vereador Gilvan da Federal (Patriota), que é uma espécie de Jair Bolsonaro (PL) municipal, já que adota posturas bem parecidas com as do presidente da República. Bolsonaro é contra o passaporte vacinal.

O presidente da Câmara, Davi Esmael (PSD), aliado de Pazolini, comemorou: "O projeto foi aprovado pelos vereadores e acreditamos que é mais um importante passo para a retomada das atividades de forma normal". Nas sessões da Casa, a maioria dos parlamentares não usa máscara, outra medida que serve para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

O projeto foi aprovado na Câmara com 9 votos a favor e quatro contrários. A lei recém-sancionada pode ser contestada na Justiça.