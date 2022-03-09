Alckmin com Lula = Contarato mais longe do Palácio Anchieta

Lançamento da pré-candidatura do senador Fabiano Contarato (PT) ao governo do Espírito Santo Crédito: Iara Diniz

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, disse que está "praticamente selada" a ida do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin para o partido. A ideia é que ele seja vice do ex-presidente Lula (PT) na disputa pelo Palácio do Planalto.

As tratativas ocorrem bem longe do Espírito Santo, mas podem ter reflexos por aqui. Se Alckmin e o PSB selarem o acordo com o PT, a pré-candidatura do petista Fabiano Contarato ao Palácio Anchieta pode ir por água abaixo.

Aliados não devem se engalfinhar nos estados, ao menos não idealmente. E no Espírito Santo o governador Renato Casagrande (PSB) vai tentar a reeleição, embora não verbalize isso.

Mas a parceria quase certa com Alckmin não garante a federação, que seria uma aliança com duração de quatro anos amarrando os partidos como se fossem apenas um, em todos os estados e municípios.

As coligações, que são parcerias de curto prazo entre partidos apenas com fins eleitorais, estão proibidas para a eleição de deputados federais e estaduais, mas não para cargos majoritários, como presidente da República e governador.

Assim, Alckmin poderia ser vice numa coligação entre PT e PSB de olho no Palácio do Planalto, mas sem reproduzir isso Brasil afora, basta não fazer a federação.

Dessa forma, Contarato poderia ser candidato no Espírito Santo contra Casagrande, certo? Após a reunião em que a filiação do ex-governador de São Paulo foi quase fechada, o presidente nacional do PSB deixou escapar à reportagem de O Globo que a exigência de contrapartidas nos estados foi deixada para trás.

O presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, no entanto, diz que o apoio recíproco nos estados para a eleição de governadores continua imprescindível, mesmo sem federação.

"Não deverá haver candidatura do PT aqui e em outros estados (como São Paulo e Pernambuco), como o combinado. Não haveria motivo para fazer uma parceria dessa (com Alckmin vice de Lula) sem reciprocidade", afirmou à coluna.

"Cada dia que passa a possibilidade da federação é menor. O PSB perderia muito e, neste momento, a federação é menos provável", emendou.

Gavini foi contra a federação, quando os presidentes estaduais do partido foram consultados. O próprio governador Casagrande já disse publicamente ser contrário a esse tipo de aliança.

E há entraves maiores, que não dizem respeito ao Espírito Santo, como a disputa em São Paulo, em que PT e PSB têm pré-candidatos ao governo, além da definição de como vão ser tomadas as decisões quando a pretensa federação estiver formada.

A candidatura de Contarato ao Palácio Anchieta, mesmo assim, também fica menos provável, graças à guinada ideológica de Alckmin, que militou por anos no PSDB e já disse que a volta de Lula à Presidência da República seria a volta ao "local do crime".

Parece contraditório e é. Mas com aproximação entre o ex-tucano e o petista mostra um movimento do ex-presidente ao centro, afastando o medo do adeus ao lulinha paz e amor.