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Leonel Ximenes

Subsecretário afastado após operação da PF devolve jetons ao Estado

Rodrigo Vaccari era conselheiro do Detran-ES e da Ceasa, de onde recebeu gratificação mesmo após ser exonerado da Seag, segundo o Portal da Transparência

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 02:11

Públicado em 

16 mai 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rodrigo Vaccari dos Reis investigado pela Polícia Federal
Rodrigo Vaccari é investigado por participar de um suposto esquema de superfaturamento na compra de álcool em gel pelo governo do Estado Crédito: Ales
ex-subsecretário Rodrigo Vaccari, exonerado em março da Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), após seu envolvimento na Operação Volátil II da Polícia Federal, devolveu os jetons que recebeu como conselheiro da Ceasa, relativos ao período pós-afastamento do Estado.
Em relação ao Detran-ES, alega Vaccari, as quantias recebidas referem-se ao período em que ele ainda trabalhava regularmente no governo e, portanto, não precisavam ser estornadas aos cofres públicos.

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Vaccari, por meio de seu advogado de defesa, enviou à coluna a comprovação de que pediu ao governo do Estado seu desligamento formal dos dois conselhos, após saber também pela coluna, no dia 3 de maio, que continuava a receber gratificações (jetons) como conselheiro dos dois órgãos da administração estadual.
Até o dia em que foi exonerado do governo, Vaccari, já havia acumulado R$ 19 mil em gratificações pela participação nos dois conselhos do Estado. Mas mesmo com seu afastamento, esses recursos continuaram a ser pagos ao ex-subsecretário, de acordo com o Portal da Transparência.
No Conselho da Ceasa, o rendimento bruto de Vaccari era de R$ 2.663,10 – com valor líquido de R$ 1.930,75. Já pelo Detran, o valor bruto da participação mensal no conselho era de R$ 1.815,75 – com quantia líquida de R$ 1.316,42. Assim sendo, foram R$ 3.247,17 de ganhos com essas atividades extras.
No Portal da Transparência do governo do ES, a gratificação recebida por Rodrigo Vaccari dos Reis no Detran e na Ceasa
No Portal da Transparência do governo do ES, a gratificação recebida por Rodrigo Vaccari dos Reis no Detran e na Ceasa Crédito: Reprodução da internet
Vaccari, ainda por meio de sua defesa, deu pela primeira vez sua versão a respeito da continuidade do pagamento de jetons pelo governo do Estado. De acordo com o advogado Israel Domingos Jorio, o governador tomou as providências necessárias para desligar o antigo colaborador a partir da veiculação da notícia na coluna, no dia 3 de maio.

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“Rodrigo Vaccari pediu o desligamento no mesmo dia da notícia, referentemente a suas posições em ambos os conselhos. O processo foi agilmente movido pelo governador, mas ficou parado na Ceasa”, explicou o advogado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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