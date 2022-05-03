Investigado por propina continua recebendo gratificação do governo do ES

Até o dia em que foi exonerado do governo, Vaccari, como mostrou a coluna
, já havia acumulado R$ 19 mil em gratificações pela participação em dois conselhos do Estado. Mas mesmo com seu afastamento, esses recursos continuam a ser pagos ao ex-subsecretário.
No Conselho da Ceasa, o rendimento bruto de Vaccari está sendo de R$ 2.663,10 – com valor líquido de R$ 1.930,75. Já pelo Detran, o valor bruto da participação mensal no conselho está sendo de R$ 1.815,75 – com quantia líquida de R$ 1.316,42. Assim sendo, são R$ 3.247,17 de ganhos com essas atividades extras.
No dia em que houve a operação da Polícia Federal, em 17 de março, o governador Renato Casagrande
(PSB) afirmou, no Twitter, que “a operação deflagrada pela Polícia Federal, que investiga compra de álcool em gel, dará ao servidor envolvido a oportunidade de esclarecer os fatos”.
De acordo com as investigações da PF, parte do dinheiro obtido como propina teria sido aplicado em benfeitorias em um imóvel com campo de futebol e piscina localizado em Nova Almeida, na Serra. No endereço foram apreendidos eletrônicos e documentos na nova fase da Operação Volátil II.
Em nota à coluna, a Ceasa-ES afirma que a substituição de Rodrigo Vaccari no Conselho Fiscal da empresa pública está em andamento. "Desde a sua exoneração, ele não participou de nenhuma reunião do Conselho. Qualquer pagamento feito a ele desde a sua saída até este momento, deverá ser restituído ao Estado".
Também em nota, o Detran-ES informa que no dia 5 de abril de 2022 foi publicado no Diário Oficial do Estado o Decreto Nº 538-S, que nomeou o novo membro para compor o Conselho de Administração da autarquia de trânsito, como membro de livre escolha do governador do Estado. "Os valores que constam no Portal da Transparência se referem a pagamentos de participação em reuniões realizadas anteriormente à data da exoneração do servidor", alega o Detran.