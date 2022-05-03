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Leonel Ximenes

Investigado por propina continua recebendo gratificação do governo do ES

Afastado após operação da Polícia Federal, ex-subsecretário participa de Conselhos do Detran e da Ceasa

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 02:12

Públicado em 

03 mai 2022 às 02:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rodrigo Vaccari dos Reis investigado pela Polícia Federal
Rodrigo Vaccari dos Reis foi exonerado pelo governo do Estado em março, mas continua recebendo como conselheiro de dois órgãos do... governo do Estado Crédito: Ales
O ex-subsecretário de Estado de Infraestrutura Rural Rodrigo Vaccari dos Reis, que é investigado pela Polícia Federal por suposta participação num esquema de superfaturamento de compra de álcool pelo governo do Estado, continua recebendo gratificações na gestão socialista.  A exoneração de Vaccari foi publicada no dia 18 de março deste ano. Contudo, o Portal da Transparência do Estado mostra que o ex-servidor segue ativo na participação de conselhos estaduais nos quais estava nomeado.
Até o dia em que foi exonerado do governo, Vaccari, como mostrou a coluna, já havia acumulado R$ 19 mil em gratificações pela participação em dois conselhos do Estado. Mas mesmo com seu afastamento, esses recursos continuam a ser pagos ao ex-subsecretário.

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No Conselho da Ceasa, o rendimento bruto de Vaccari está sendo de R$ 2.663,10 – com valor líquido de R$ 1.930,75. Já pelo Detran, o valor bruto da participação mensal no conselho está sendo de R$ 1.815,75 – com quantia líquida de R$ 1.316,42. Assim sendo, são R$ 3.247,17 de ganhos com essas atividades extras.
No Portal da Transparência do governo do ES, a gratificação recebida por Rodrigo Vaccari dos Reis no Detran e na Ceasa
No Portal da Transparência do governo do ES, a gratificação recebida por Rodrigo Vaccari dos Reis no Detran e na Ceasa Crédito: Reprodução da internet
No dia em que houve a operação da Polícia Federal, em 17 de março, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou, no Twitter, que “a operação deflagrada pela Polícia Federal, que investiga compra de álcool em gel, dará ao servidor envolvido a oportunidade de esclarecer os fatos”.

COMO FOI A OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Segundo a Polícia Federal, Vaccari teria recebido R$ 840 mil após um contrato firmado entre uma empresa, sediada em Macaé, no Rio de Janeiro, com o governo do Estado, no valor de R$ 6,36 milhões. Foram comprados 400 mil frascos de 500 ml de álcool em gel.

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De acordo com as investigações da PF, parte do dinheiro obtido como propina teria sido aplicado em benfeitorias em um imóvel com campo de futebol e piscina localizado em Nova Almeida, na Serra. No endereço foram apreendidos eletrônicos e documentos na nova fase da Operação Volátil II.
Por meio de nota, logo após a realização da Operação Volátil II, Vaccari afirmou que "é um equívoco grave afirmar que houve superfaturamento, tomando como base os preços do álcool em gel em períodos de normalidade".

O QUE DIZ A CEASA

Em nota à coluna, a Ceasa-ES afirma que a substituição de Rodrigo Vaccari no Conselho Fiscal da empresa pública está em andamento. "Desde a sua exoneração, ele não participou de nenhuma reunião do Conselho. Qualquer pagamento feito a ele desde a sua saída até este momento, deverá ser restituído ao Estado".

O QUE DIZ O DETRAN-ES

Também em nota, o Detran-ES informa que no dia 5 de abril de 2022 foi publicado no Diário Oficial do Estado o Decreto Nº 538-S, que nomeou o novo membro para compor o Conselho de Administração da autarquia de trânsito, como membro de livre escolha do governador do Estado. "Os valores que constam no Portal da Transparência se referem a pagamentos de participação em reuniões realizadas anteriormente à data da exoneração do servidor", alega o Detran.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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