Investigado por propina continua recebendo gratificação do governo do ES

Rodrigo Vaccari dos Reis foi exonerado pelo governo do Estado em março, mas continua recebendo como conselheiro de dois órgãos do... governo do Estado Crédito: Ales

Até o dia em que foi exonerado do governo, Vaccari, como mostrou a coluna , já havia acumulado R$ 19 mil em gratificações pela participação em dois conselhos do Estado. Mas mesmo com seu afastamento, esses recursos continuam a ser pagos ao ex-subsecretário.

No Conselho da Ceasa, o rendimento bruto de Vaccari está sendo de R$ 2.663,10 – com valor líquido de R$ 1.930,75. Já pelo Detran, o valor bruto da participação mensal no conselho está sendo de R$ 1.815,75 – com quantia líquida de R$ 1.316,42. Assim sendo, são R$ 3.247,17 de ganhos com essas atividades extras.

No Portal da Transparência do governo do ES, a gratificação recebida por Rodrigo Vaccari dos Reis no Detran e na Ceasa Crédito: Reprodução da internet

No dia em que houve a operação da Polícia Federal, em 17 de março, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou, no Twitter, que “a operação deflagrada pela Polícia Federal, que investiga compra de álcool em gel, dará ao servidor envolvido a oportunidade de esclarecer os fatos”.

COMO FOI A OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Segundo a Polícia Federal, Vaccari teria recebido R$ 840 mil após um contrato firmado entre uma empresa, sediada em Macaé, no Rio de Janeiro, com o governo do Estado, no valor de R$ 6,36 milhões. Foram comprados 400 mil frascos de 500 ml de álcool em gel

De acordo com as investigações da PF, parte do dinheiro obtido como propina teria sido aplicado em benfeitorias em um imóvel com campo de futebol e piscina localizado em Nova Almeida, na Serra. No endereço foram apreendidos eletrônicos e documentos na nova fase da Operação Volátil II.

O QUE DIZ A CEASA

Em nota à coluna, a Ceasa-ES afirma que a substituição de Rodrigo Vaccari no Conselho Fiscal da empresa pública está em andamento. "Desde a sua exoneração, ele não participou de nenhuma reunião do Conselho. Qualquer pagamento feito a ele desde a sua saída até este momento, deverá ser restituído ao Estado".

O QUE DIZ O DETRAN-ES