Suspeito de propina recebeu R$ 19 mil de jeton do governo do ES

Já pelo órgão de trânsito, o beneficiário tem direito a um pagamento de 450 VTREs por reunião. Como cada VRTE vale R$ 4,0350, cada participação representa R$ 1.815,75. Assim, o subsecretário poderia receber mensalmente pelo menos R$ 2.826,68 em gratificação.
Somente no ano passado, Vaccari recebeu R$ 19.699,91 pelas participações nos conselhos, que normalmente têm a participação de integrantes com certa reputação no governo. Já em 2022, o subsecretário havia recebido R$ 1.815,75, justamente por participação em sessão do conselho do Detran.
Os jetons são uma remuneração extra recebida por servidores públicos em razão da participação como representantes em Conselhos de Administração e Fiscal ou órgãos equivalentes de empresas controladas direta ou indiretamente pela gestão pública.