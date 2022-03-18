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Leonel Ximenes

Suspeito de propina recebeu R$ 19 mil de jeton do governo do ES

Subsecretário de Estado de Infraestrutura Rural gozava de prestígio na gestão, a ponto de participar de dois conselhos estaduais

Públicado em 

18 mar 2022 às 02:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Agentes da Polícia Federal durante a Operação Volátil II
Agentes da Polícia Federal durante a Operação Volátil II Crédito: Fernando Madeira
Suspeito de receber R$ 840 mil em propina num suposto esquema de superfaturamento de compra de álcool em gel pelo governo, o subsecretário de Estado de Infraestrutura Rural, Rodrigo Vaccari dos Reis, gozava de prestígio na gestão, a ponto de participar de dois conselhos estaduais. Só no ano passado, foram mais de R$ 19 mil recebidos em gratificações.
Vaccari, principal alvo da Operação Volátil II, deflagrada nesta quinta-feira (17) pela Polícia Federal,  é membro do Conselho Fiscal da Ceasa e do Conselho de Administração do Detran. Pela empresa da Secretaria Estadual da Agricultura, tem ganhos mensais de R$ 1.010,93.
Já pelo órgão de trânsito, o beneficiário tem direito a um pagamento de 450 VTREs por reunião. Como cada VRTE vale R$ 4,0350, cada participação representa R$ 1.815,75. Assim, o subsecretário poderia receber mensalmente pelo menos R$ 2.826,68 em gratificação.

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Somente no ano passado, Vaccari recebeu R$ 19.699,91 pelas participações nos conselhos, que normalmente têm a participação de integrantes com certa reputação no governo. Já em 2022, o subsecretário havia recebido R$ 1.815,75, justamente por participação em sessão do conselho do Detran.
Resta saber se, a partir das denúncias apresentadas pela Polícia Federal, Vaccari será afastado dos conselhos, enquanto as investigações estiverem em curso. Segundo o governo do Estado, ele foi afastado das suas funções na Secretaria Estadual da Agricultura (Seag) e será investigado.
Os jetons são uma remuneração extra recebida por servidores públicos em razão da participação como representantes em Conselhos de Administração e Fiscal ou órgãos equivalentes de empresas controladas direta ou indiretamente pela gestão pública.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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