Dinheiro falso, o crime que atrai cada vez mais jovens no ES

Dinheiro falso apreendido com um homem de 18 anos que recebeu a encomenda numa agência dos Correios de Vitória Crédito: SRPF/ES

Polícia Federal prendeu em flagrante nesta sexta-feira (18) um jovem de apenas 18 anos no momento em que ele retirava uma encomenda de notas falsas, no valor total de R$ 1 mil, de uma agência dos Correios de Vitória. Não é um fato isolado. Segundo apurou a coluna, é cada vez mais comum o envolvimento de jovens no crime de Moeda Falsa, que está previsto no artigo 289, §1º do Código Penal, e cuja pena varia de três a 12 anos de prisão.

E por que os jovens, geralmente na faixa etária de 18 a 20 anos, estão envolvidos nesse tipo de crime, considerado grave? Segundo a coluna apurou, na maioria das vezes, essas pessoas querem obter dinheiro fácil para frequentar boates e outras baladas e comprar itens da moda, como tênis caros, entre outras atividades.

“São pessoas que ainda estão com o caráter em formação e que não estão se dando conta da gravidade dessa conduta. São três a 12 anos de pena”, alerta uma fonte da Polícia Federal em conversa com a coluna.

No ano passado, a Polícia Federal no Espírito Santo apreendeu um total de R$ R$ 150 mil em notas falsas. As cédulas mais falsificadas foram as de R$ 100 (1.379 unidades), mas foram flagradas também falsificações de notas de R$ 50 (141); R$ 20 (198); R$ 10 (148) e até de R$ 5 (51). Foram efetuadas 21 prisões em flagrante e 58 apreensões sem a captura dos criminosos.

Já em 2022, até ontem (18), a PF-ES apreendeu um total R$ 8.790 em cédulas falsas com 12 prisões em flagrante e seis apreensões sem a detenção dos criminosos. E com duas novidades: a apreensão de cinco notas de R$ 200 e nenhuma ocorrência com as notas de R$ 5 e R$ 10, as de valor mais baixo. Foram retiradas de circulação 54 notas de R$ 100; 41 de R$ 50 e 17 de R$ 20.

Também não é raro encontrar grupos de WhatsApp, com contatos do Espírito Santo, fazendo ofertas de cédulas falsas. Segundo a PF, as notas falsas são submetidas a perícia, para que seja certificada oficialmente a adulteração, e posteriormente todas são encaminhadas ao Banco Central , que as destrói.

O crime de sexta-feira foi descoberto após a Área de Segurança dos Correios informar à PF que haveria uma encomenda suspeita, com indicativos de material irregular, que seguiria para o destinatário na data de ontem (18).