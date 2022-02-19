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Leonel Ximenes

Dinheiro falso, o crime que atrai cada vez mais jovens no ES

Segundo a PF, é cada vez comum a prisão de pessoas de 18 a 20 anos de idade que compram cédulas falsas para usá-las nas baladas

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

19 fev 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dinheiro falso apreendido com um homem de 18 anos que recebeu a encomenda numa agência dos Correios de Vitória
Dinheiro falso apreendido com um homem de 18 anos que recebeu a encomenda numa agência dos Correios de Vitória Crédito: SRPF/ES
Polícia Federal prendeu em flagrante nesta sexta-feira (18) um jovem de apenas 18 anos no momento em que ele retirava uma encomenda de notas falsas, no valor total de R$ 1 mil, de uma agência dos Correios de Vitória. Não é um fato isolado. Segundo apurou a coluna, é cada vez mais comum o envolvimento de jovens no crime de Moeda Falsa, que está previsto no artigo 289, §1º do Código Penal, e cuja pena varia de três a 12 anos de prisão.
E por que os jovens, geralmente na faixa etária de 18 a 20 anos, estão envolvidos nesse tipo de crime, considerado grave? Segundo a coluna apurou, na maioria das vezes, essas pessoas querem obter dinheiro fácil para frequentar boates e outras baladas e comprar itens da moda, como tênis caros, entre outras atividades.
“São pessoas que ainda estão com o caráter em formação e que não estão se dando conta da gravidade dessa conduta. São três a 12 anos de pena”, alerta uma fonte da Polícia Federal em conversa com a coluna.
No ano passado, a Polícia Federal no Espírito Santo apreendeu um total de R$ R$ 150 mil em notas falsas. As cédulas mais falsificadas foram as de R$ 100 (1.379 unidades), mas foram flagradas também falsificações de notas de R$ 50 (141); R$ 20 (198); R$ 10 (148) e até de R$ 5 (51). Foram efetuadas 21 prisões em flagrante e 58 apreensões sem a captura dos criminosos.

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Já em 2022, até ontem (18), a PF-ES apreendeu um total R$ 8.790 em cédulas falsas com 12 prisões em flagrante e seis apreensões sem a detenção dos criminosos. E com duas novidades: a apreensão de cinco notas de R$ 200 e nenhuma ocorrência com as notas de R$ 5 e R$ 10, as de valor mais baixo. Foram retiradas de circulação 54 notas de R$ 100; 41 de R$ 50 e 17 de R$ 20.
Também não é raro encontrar grupos de WhatsApp, com contatos do Espírito Santo, fazendo ofertas de cédulas falsas. Segundo a PF, as notas falsas são submetidas a perícia, para que seja certificada oficialmente a adulteração, e posteriormente todas são encaminhadas ao Banco Central, que as destrói.

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O crime de sexta-feira foi descoberto após a Área de Segurança dos Correios informar à PF que haveria uma encomenda suspeita, com indicativos de material irregular, que seguiria para o destinatário na data de ontem (18).
No momento da prisão em flagrante, o jovem de 18 anos confessou à PF que adquiriu as notas de R$ 50 e R$ 100 pela internet, mas alegou que não sabia quem seria o vendedor. Só em fevereiro, é a terceira prisão em flagrante de pessoas de posse de notas falsas - as outras ocorrências foram em Guarapari e Alfredo Chaves.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Alfredo Chaves crime dinheiro Banco Central Guarapari Vitória (ES) Correios Polícia Federal
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