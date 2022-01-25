Dupla é presa em flagrante por uso de notas falsas no Norte do ES
Policiais da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal, localizaram e prenderam em flagrante dois homens que estavam de posse de notas falsas e usando as cédulas no comércio da cidade. As prisões ocorreram nessa segunda-feira (24).
O primeiro a ser preso foi um homem de 22 anos, no bairro São Sebastião, que usou notas falsas de R$ 100,00 para abastecer um veículo em um posto de combustível da cidade. Prosseguindo com diligências, já estrada de São Francisco, a Polícia Civil localizou e prendeu outro praticante do mesmo crime. O homem de 41 anos estava com R$ 240,00 em notas falsificadas e também confessou que comprou as cédulas para usá-las no comércio local.
“Outros elementos envolvidos nos crimes estão sendo investigados. Se for comprovado o envolvimento, também serão indiciados pelo crime de uso de moeda falsa, com penas que vão de três a 12 anos de prisão. Os dois elementos presos foram interrogados e confessaram os crimes. Eles informaram que muito dinheiro falso foi espalhado por Rio Bananal”, disse o titular da DP de Rio Bananal, o delegado Fabrício Lucindo.
Os detidos foram autuados em flagrante por uso de moeda falsa e encaminhados para o Presídio Regional de Linhares, permanecendo à disposição da Justiça.