Dupla é presa em flagrante por uso de notas falsas no Norte do ES

O primeiro a ser preso foi um homem de 22 anos, no bairro São Sebastião, que usou notas falsas de R$ 100,00 para abastecer um veículo em um posto de combustível da cidade. Prosseguindo com diligências, já estrada de São Francisco, a Polícia Civil localizou e prendeu outro praticante do mesmo crime. O homem de 41 anos estava com R$ 240,00 em notas falsificadas e também confessou que comprou as cédulas para usá-las no comércio local.