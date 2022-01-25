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Vários disparos

Fuga, perseguição e tiros em vias de Vila Velha; veja vídeo

Motorista desobedeceu ordem de parada da Guarda Municipal; neste momento, teve início uma perseguição com muitos tiros na noite desta segunda (24)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 jan 2022 às 07:49

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 07:49

O motorista de um carro desobedeceu ordem de parada determinada pela Guarda Municipal de Vila Velha na noite desta segunda-feira (24). Após a recusa, teve início uma perseguição com muitos tiros pelas avenidas da cidade com os agentes da Guarda.
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, os agentes seguiram de moto atrás do carro, que estava em alta velocidade na Avenida Carlos Lindenberg. Pouco antes da entrada do bairro Cobi de Baixo, o homem que estava no banco do carona começou a atirar contra a Guarda, que revidou.
No bairro Nova América, foram registrados mais tiros em meio à perseguição. Segundo informações da reportagem, os bandidos atiraram mais de 15 vezes na direção dos agentes.
De acordo com o agente Neto, da Guarda Municipal, que participou da perseguição, os bandidos colocaram a vida de diversas pessoas em risco e, felizmente, ninguém ficou ferido. 
"Dentro do bairro Cobi de Baixo, muitas crianças estavam na rua. Muita gente na rua e eles continuaram disparando", contou.
A perseguição começou na altura do bairro Cobilândia e o veículo saiu furando o sinal vermelho. O agente Neto informou que a equipe perdeu o carro de vista em Cobi de Baixo, mas logo depois o localizou na região.
No carro foi encontrado um suspeito que relatou que pegou o veículo por ordem de uma pessoa armada — a que teria efetuado os disparos contra a Guarda. A ordem teria sido para deixar o automóvel em Vasco da Gama, em Cariacica. 
O carro tinha marca de tiros no vidro e na lataria. O homem negou que estivesse no veículo no momento da perseguição. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional do município.
*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

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