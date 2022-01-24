Vídeo mostra criminosos ostentando armas em Colatina

Um vídeo que circula em grupos de mensagens mostra quatro jovens exibindo armas. Nas imagens, um deles chega a dizer que eles estão "prontos para trabalhar". Segundo a Polícia Civil , o local onde os indivíduos gravaram as imagens fica em Colatina , no Noroeste do Estado, e o grupo pode estar envolvido em crimes que ocorreram no município no último fim de semana.

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Em entrevista à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, o delegado Deverly Pereira Junior disse que a polícia tenta identificar quem são os suspeitos que aparecem no vídeo.

“Acreditamos que são jovens reincidentes, já conhecidos dos órgãos policiais da cidade, envolvidos com o tráfico de drogas, que já investigamos e prendemos. Muito provavelmente a conclusão será que faz parte da disputa pelo tráfico. Nós já identificamos o local, é em Colatina”, afirma.

A polícia investiga envolvimento dos jovens em duas ocorrências envolvendo disparos de arma de fogo no último fim de semana. No sábado (22), houve confronto entre dois suspeitos armados e policiais militares no bairro Operário. Os criminosos fugiram por uma trilha.

Já no bairro Bela Vista, dois homens, de 25 e de 26 anos, foram baleados por uma dupla armada com um revólver e uma arma longa, que não foi identificada pela Polícia Militar . As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

“Não é possível afirmar ainda se são os mesmos jovens do vídeo, mas há a possibilidade de que alguns deles estejam envolvidos. E como acreditamos que são jovens reincidentes, não será difícil identificar se são os mesmos", aponta o delegado.