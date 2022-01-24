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Noroeste do ES

Homem morre afogado em cachoeira de Barra de São Francisco

Segundo relato da mulher da vítima, Wanderson Gomes Amorim havia bebido antes de entrar na água. Local do afogamento tem cerca de 4m de profundidade
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 jan 2022 às 11:33

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 11:33

Local onde ocorreu o afogamento, em Barra de São Francisco
O local do afogamento é conhecido como Cachoeira do Granito, no interior de Barra de São Francisco  Crédito: Divulgação/Prefeitura de Barra de São Francisco
Homem morre afogado em cachoeira de Barra de São Francisco
Um homem morreu afogado na Cachoeira do Granito, na zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, na tarde deste domingo (23). De acordo com a Prefeitura do município, a vítima foi identificada como Wanderson Gomes Amorim, de 31 anos. Ele ficou cerca de 10 minutos submerso até que pessoas que estavam no local o encontraram e trouxeram de novo para a superfície.
Wanderson foi socorrido por uma ambulância e encaminhado para o pronto-socorro, onde deu entrada já sem vida. Segundo relato da mulher da vítima à Polícia Militar, ela e o marido estavam na cachoeira desde o início da manhã e ingeriram bebida alcoólica. Por volta das 13h, eles decidiram se molhar e nadaram até próximo da queda d’água, com cerca de quatro metros de profundidade.

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A morte ocorreu durante um evento da Prefeitura de Barra de São Francisco, chamado Festival de Verão. O secretário municipal de Defesa Social, Valmer Simões, disse que havia aparato de segurança e orientação para banhistas no local.
Segundo ele, Wanderson morava na região e conhecia a cachoeira. “Esse rapaz foi orientado pela nossa equipe a não entrar na água pelo estado de embriaguez que se encontrava. Pessoas próximas também tentaram falar”, informou o secretário.
A mulher de Wanderson também precisou ser resgatada da cachoeira e conseguiu ser salva. Após o incidente, a festa foi suspensa. O Corpo de Bombeiros não atuou nesta ocorrência. A Polícia Civil informou, por nota, que o caso é investigado pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco que vai averiguar as circunstâncias do fato. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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