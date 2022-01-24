Homem morre afogado em cachoeira de Barra de São Francisco
Um homem morreu afogado na Cachoeira do Granito, na zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, na tarde deste domingo (23). De acordo com a Prefeitura do município, a vítima foi identificada como Wanderson Gomes Amorim, de 31 anos. Ele ficou cerca de 10 minutos submerso até que pessoas que estavam no local o encontraram e trouxeram de novo para a superfície.
Wanderson foi socorrido por uma ambulância e encaminhado para o pronto-socorro, onde deu entrada já sem vida. Segundo relato da mulher da vítima à Polícia Militar, ela e o marido estavam na cachoeira desde o início da manhã e ingeriram bebida alcoólica. Por volta das 13h, eles decidiram se molhar e nadaram até próximo da queda d’água, com cerca de quatro metros de profundidade.
A morte ocorreu durante um evento da Prefeitura de Barra de São Francisco, chamado Festival de Verão. O secretário municipal de Defesa Social, Valmer Simões, disse que havia aparato de segurança e orientação para banhistas no local.
Segundo ele, Wanderson morava na região e conhecia a cachoeira. “Esse rapaz foi orientado pela nossa equipe a não entrar na água pelo estado de embriaguez que se encontrava. Pessoas próximas também tentaram falar”, informou o secretário.
A mulher de Wanderson também precisou ser resgatada da cachoeira e conseguiu ser salva. Após o incidente, a festa foi suspensa. O Corpo de Bombeiros não atuou nesta ocorrência. A Polícia Civil informou, por nota, que o caso é investigado pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco que vai averiguar as circunstâncias do fato. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.