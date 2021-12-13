Homem tenta matar PM com foice e é detido em Barra de São Francisco

Um homem foi detido após tentar matar um sargento da Polícia Militar com uma foice no distrito de Sobradinho, em Barra de São Francisco , no Noroeste do Estado, na madrugada desta segunda-feira (13). Segundo a corporação, o homem estava ameaçando moradores com o objeto e pedindo que alguém chamasse o policial. Quando o PM foi ao local, o suspeito tentou desferir golpes contra ele.

A Polícia Militar informou que o homem afirmou que iria cortar a cabeça do sargento com a foice. Segundo a corporação, o militar pediu que o suspeito colocasse o objeto no chão, mas ele não obedeceu e desferindo golpes contra o PM, que reagiu realizando disparos contra o agressor, que não teve a idade e o nome informados.

O sargento acionou uma equipe da PM para ajudar a conter o suspeito. O homem não ficou ferido e, com a chegada da guarnição, fugiu em direção a um cafezal próximo ao local.

Polícia Militar foi acionada para conter suspeito que atacou sargento e ameaçou moradores Crédito: Carlos Alberto Silva

O homem foi localizado e detido pelos militares. Segundo a PM, ele sofreu algumas lesões durante a fuga e foi encaminhado para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.