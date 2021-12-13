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Tentou fugir

Homem tenta matar PM com foice e é detido em Barra de São Francisco

Segundo a PM, suspeito ameaçou moradores do distrito de Sobradinho e também o sargento, afirmando que cortaria a cabeça do policial. Homem foi encaminhado para a delegacia
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 dez 2021 às 20:09

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 20:09

Um homem foi detido após tentar matar um sargento da Polícia Militar com uma foice no distrito de Sobradinho, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, na madrugada desta segunda-feira (13). Segundo a corporação, o homem estava ameaçando moradores com o objeto e pedindo que alguém chamasse o policial. Quando o PM foi ao local, o suspeito tentou desferir golpes contra ele.
A Polícia Militar informou que o homem afirmou que iria cortar a cabeça do sargento com a foice. Segundo a corporação, o militar pediu que o suspeito colocasse o objeto no chão, mas ele não obedeceu e desferindo golpes contra o PM, que reagiu realizando disparos contra o agressor, que não teve a idade e o nome informados.
O sargento acionou uma equipe da PM para ajudar a conter o suspeito. O homem não ficou ferido e, com a chegada da guarnição, fugiu em direção a um cafezal próximo ao local.
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar foi acionada para conter suspeito que atacou sargento e ameaçou moradores Crédito: Carlos Alberto Silva
O homem foi localizado e detido pelos militares. Segundo a PM, ele sofreu algumas lesões durante a fuga e foi encaminhado para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.
Polícia Civil foi demandada pela reportagem para saber se o suspeitou foi autuado e preso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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