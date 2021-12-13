Jovem é preso após tentar matar filha de 9 meses em Linhares

Um jovem de 23 anos foi preso em Linhares , no Norte do Estado, após agredir a companheira de 19 anos e tentar matar sufocada a filha deles, de apenas 9 meses. Segundo a Polícia Militar , o crime aconteceu no domingo (12), no bairro Interlagos e a própria vítima acionou a PM. Na residência do suspeito, foram encontrados R$ 7.775 em espécie, entorpecentes e material para preparo e comércio de drogas.

A vítima relatou aos policiais que, em um ataque de fúria, o companheiro tentou matar a filha sufocada contra um colchão. A jovem informou que, quando viu a cena, correu para pedir socorro e o companheiro fugiu da residência. Ela estava com diversas lesões pelo corpo e relatou para os militares que também havia sido agredida pelo suspeito.

Polícia Militar foi acionada pela vítima para atender a ocorrência Crédito: Carlos Alberto Silva

Os policiais sentiram cheiro de maconha e fizeram buscas pela casa. No local, eles apreenderam R$ 7.775 em espécie, 14 unidades de pedra de crack, 90 gramas de crack, 4 gramas de cocaína, e 900 gramas de maconha, além de material para preparo e comércio de drogas.

Segundo a corporação, após recolherem o material, militares realizaram buscas para tentar localizar o suspeito. O jovem foi encontrado na casa de familiares e foi conduzido para a Delegacia de Linhares. O estado de saúde da criança não foi informado