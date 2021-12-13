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Agrediu companheira

Jovem é preso após tentar matar filha de 9 meses em Linhares

Suspeito também agrediu a companheira, que chamou a polícia. Suspeito de 23 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e tráfico de drogas
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 dez 2021 às 19:44

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 19:44

Um jovem de 23 anos foi preso em Linhares, no Norte do Estado, após agredir a companheira de 19 anos e tentar matar sufocada a filha deles, de apenas 9 meses. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu no domingo (12), no bairro Interlagos e a própria vítima acionou a PM. Na residência do suspeito, foram encontrados R$ 7.775 em espécie, entorpecentes e material para preparo e comércio de drogas.
A vítima relatou aos policiais que, em um ataque de fúria, o companheiro tentou matar a filha sufocada contra um colchão. A jovem informou que, quando viu a cena, correu para pedir socorro e o companheiro fugiu da residência. Ela estava com diversas lesões pelo corpo e relatou para os militares que também havia sido agredida pelo suspeito. 
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar foi acionada pela vítima para atender a ocorrência Crédito: Carlos Alberto Silva
Os policiais sentiram cheiro de maconha e fizeram buscas pela casa. No local, eles apreenderam R$ 7.775 em espécie, 14 unidades de pedra de crack, 90 gramas de crack, 4 gramas de cocaína, e 900 gramas de maconha, além de material para preparo e comércio de drogas.
Segundo a corporação, após recolherem o material, militares realizaram buscas para tentar localizar o suspeito. O jovem foi encontrado na casa de familiares e foi conduzido para a Delegacia de Linhares. O estado de saúde da criança não foi informado
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e tráfico de drogas, e encaminhado ao sistema prisional.

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