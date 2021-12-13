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Na frente da esposa

Briga em churrasco termina com homem morto em Rio Bananal

Segundo informações da Polícia Militar, um vizinho teria iniciado a confusão e retornado ao local da festa com uma faca. O suspeito foi identificado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 dez 2021 às 11:53

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 11:53

Rio Bananal, Norte do ES
Cidade de Rio Bananal Crédito: Prefeitura de Rio Bananal
Um homem foi morto com um golpe de faca na noite de sábado (11) no bairro Santo Antônio, em Rio Bananal. Segundo informações da Polícia Militar, Aloir Pivetta, de 32 anos, estava em um churrasco na casa do sogro, quando um vizinho teria iniciado uma confusão e depois esfaqueado a vítima na barriga. O homem foi levado para o Pronto Atendimento de Rio Bananal e teve a morte confirmada.
A esposa e o sogro de Aloir presenciaram o momento do crime. O suspeito fugiu e não foi encontrado pelos policiais. Segundo a PM, os agentes foram até a casa do indivíduo, mas ele não estava mais na residência. A arma utilizada no crime também não foi localizada.
A polícia não informou o motivo da confusão. A Delegacia de Rio Bananal investiga o caso. Os primeiros levantamentos indicam que o caso se trata de uma briga entre vizinhos e o suspeito foi identificado. As buscas para localizá-lo seguem em andamento, de acordo com nota da Polícia Civil.

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