Padrasto suspeito de estuprar enteado é preso em Rio Bananal

Um homem de 40 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (25), em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, suspeito de estuprar o próprio enteado quando a vítima tinha 9 anos — atualmente, tem mais de 18 (a idade exata não foi informada pela polícia). Segundo o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, que está à frente do caso, o padrasto do rapaz confessou os crimes e foi encaminhado ao Presídio de Xuri, em Vila Velha.
De acordo com investigações da equipe da Polícia Civil em Rio Bananal, o homem mantinha um relacionamento com uma mulher e abusava sexualmente do filho dela. Os abusos foram praticados durante anos, até que o homem foi denunciado.
Contra o suspeito, a Justiça havia decretado um mandado de prisão pela prática de crime de estupro de vulnerável, que foi cumprido na manhã desta segunda-feira. Os policiais civis localizaram e prenderam o homem na casa dele.
O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, onde foi interrogado e confessou os crimes. Ele foi encaminhado para o Presídio de Xuri, em Vila Velha, local onde ficam os presos que praticam crimes sexuais.
O delegado Fabrício Lucindo informou que a mãe da vítima não foi presa durante a operação, mas foi indiciada por omissão e está à disposição da Justiça.