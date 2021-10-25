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Mãe foi indiciada

Padrasto suspeito de estuprar enteado é preso em Rio Bananal

Abusos ocorreram quando a vítima tinha 9 anos — atualmente, tem mais de 18. O homem confessou os crimes e mãe do jovem foi indiciada por omissão
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

25 out 2021 às 17:44

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 17:44

16ª Delegacia Regional de Linhares
Caso foi investigado na Delegacia Regional de Linhares, no Norte do Estado Crédito: Eduardo Dias
Um homem de 40 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (25), em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, suspeito de estuprar o próprio enteado quando a vítima tinha 9 anos — atualmente, tem mais de 18 (a idade exata não foi informada pela polícia). Segundo o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, que está à frente do caso, o padrasto do rapaz confessou os crimes e foi encaminhado ao Presídio de Xuri, em Vila Velha.
De acordo com investigações da equipe da Polícia Civil em Rio Bananal, o homem mantinha um relacionamento com uma mulher e abusava sexualmente do filho dela. Os abusos foram praticados durante anos, até que o homem foi denunciado.
Contra o suspeito, a Justiça havia decretado um mandado de prisão pela prática de crime de estupro de vulnerável, que foi cumprido na manhã desta segunda-feira. Os policiais civis localizaram e prenderam o homem na casa dele.
O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, onde foi interrogado e confessou os crimes. Ele foi encaminhado para o Presídio de Xuri, em Vila Velha, local onde ficam os presos que praticam crimes sexuais.
O delegado Fabrício Lucindo informou que a mãe da vítima não foi presa durante a operação, mas foi indiciada por omissão e está à disposição da Justiça.

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