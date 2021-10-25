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Crueldade

Caminhoneira é morta a facadas e arremessada em obra abandonada na Serra

Loidis Ewaldi Gomes, de 38 anos, foi assassinada na madrugada desta segunda-feira (25). Família afirmou que ela dirigia caminhões, mas estava desempregada há cerca de um ano.  Polícia Civil investiga o homicídio
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 out 2021 às 12:45

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 12:45

Loidis Ewald Gomes, de 38 anos, foi morta a facadas e arremessada a 10 metros de altura na Serra
Loidis Ewald Gomes, de 38 anos, foi morta a facadas e arremessada a 10 metros de altura na Serra Crédito: Arquivo Pessoal
Uma mulher foi morta a facadas e arremessada de uma altura de dez metros em um beco do bairro Taquara II, na Serra, na madrugada desta segunda-feira (25). Loidis Ewald Gomes, de 38 anos, ainda caiu sobre um vergalhão de uma obra abandonada, que atravessou o corpo dela. A Polícia Civil investiga a motivação do crime.
Loidis trabalhava como motorista de carreta, mas, segundo a família dela, estava desempregada há cerca de um ano. Ela teria perdido o emprego durante a pandemia da Covid-19 e, por conta da dificuldade de encontrar uma nova ocupação, passou a beber e usar drogas, de acordo com o cunhado dela, Alex Viana. Loidis, porém, foi descrita como uma pessoa tranquila.
"Tudo o que tinha que fazer na rua era ela que resolvia. Durante o dia, era mais caseira, dormia, fazia o tratamento dela, tomava a medicação. Agora, o que ocasionou isso, eu não sei”, disse o familiar.
Loidis Ewald Gomes, de 38 anos, foi morta a facadas e arremessada a 10 metros de altura na Serra
Loidis trabalhava como motorista de carretas, mas perdeu o emprego há cerca de 1 ano Crédito: Arquivo Pessoal
A perícia da Polícia Civil apontou que Loidis foi morta entre as 0h e 2h desta segunda-feira. Moradores da região disseram à polícia que não escutaram nada. A motivação para o crime ainda está sendo investigada. Alex disse que a mãe e a avó de Loidis estão destruídas.
"A mãe é cadeirante, a avó é uma idosa de 83 anos, elas estão destruídas. A gente ficou sabendo agora de manhã. Parece que ela saiu ontem (24) a noite e não voltou”, completou.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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