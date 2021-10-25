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Perseguido pela PRF

Em fuga com caminhonete roubada, homem capota e é preso em Linhares

O indivíduo informou que receberia R$ 500,00 para levar a Ford Ranger roubada em São Mateus, na sexta-feira (22), para Cariacica, na Grande Vitória
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 out 2021 às 11:20

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 11:20

Em fuga com carro roubado, homem capota e é preso em Linhares Crédito: Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Um homem, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado à 16ª Delegacia de Linhares, no Norte do Espírito Santo, após fugir com uma caminhonete roubada, ser perseguido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e capotar. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (24). O indivíduo informou que receberia R$ 500,00 para levar a Ford Ranger roubada em São Mateus,  na sexta-feira (22), para Cariacica
Segundo a PRF, por volta das 3h da madrugada, durante uma fiscalização no trevo de Bebedouro – conhecido por ser saída de um desvio do posto da PRF na BR 101, em Linhares – os policiais avistaram um veículo, modelo Ford Ranger, vindo da estrada do desvio em direção à rodovia federal. Neste momento, a caminhonete parou antes de chegar no trevo, onde a corporação estava, manobrou e retornou em alta velocidade em direção ao balneário de Regência. 
Os policiais iniciaram um acompanhamento tático ao veículo e, por cerca de 10 quilômetros, a Ford Ranger seguiu em fuga. Em uma curva mais acentuada, o motorista perdeu o controle, saiu da pista e capotou. 
O homem foi encontrado dentro do veículo,  sem ferimentos. Em relato à PRF, afirmou que a Ford Ranger era roubada e que receberia R$ 500,00 para transportar o veículo de São Mateus, no Norte do Estado, até Cariacica, na Grande Vitória. Questionado pelos policiais, o indivíduo disse não saber onde deixaria o carro e nem quem eram os contratantes.
Informou apenas que faria contato via rádio depois da Terceira Ponte para dizer onde deixaria o veículo. Também informou que foi recendo informações via rádio durante o trajeto, inclusive para retornar e fugir quando chegava perto ao desvio da PRF, em Linhares. 
Em fuga com carro roubado, homem capota e é preso em Linhares Crédito: Polícia Rodoviária Federal (PRF)

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