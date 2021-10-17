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Fiscalização

PRF apreende 400 quilos de maconha na BR 101, em Guarapari

Motorista trazia droga do Paraná e contou que receberia R$ 10 mil para levar a carga até Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2021 às 15:36

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 15:36

apreensão PRF
781 tabletes de maconha foram apreendidos pela PRF na BR 101, em Guarapari Crédito: Divulgação PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 400 quilos de maconha na manhã deste domingo (17) durante fiscalização na BR 101, em Guarapari. A droga era transportada por um homem de 39 anos, que faria a entrega em Cariacica. 
A apreensão aconteceu no km 345, por volta das 11h40. Segundo a PRF, ao abordar um caminhão com placa do Paraná, o motorista mostrou-se nervoso. 
apreensão PRF
Maconha apreendida pela PRF durante fiscalização na BR 101 neste domingo (17) Crédito: Divulgação PRF
Desconfiando da atitude dele, os agentes fizeram uma vistoria no veículo. No baú foram encontradas caixas contendo 781 tabletes de maconha, em um peso total de 400 quilos. 
De acordo com a PRF, o motorista contou que pegou a mercadoria em Curitiba e que receberia a quantia de R$ 10 mil reais para entregá-la em Cariacica. O caminhão foi apreendido e o motorista encaminhado à Polícia Federal.

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