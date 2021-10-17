PRF apreende 400 quilos de maconha na BR 101, em Guarapari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 400 quilos de maconha na manhã deste domingo (17) durante fiscalização na BR 101, em Guarapari. A droga era transportada por um homem de 39 anos, que faria a entrega em Cariacica.
A apreensão aconteceu no km 345, por volta das 11h40. Segundo a PRF, ao abordar um caminhão com placa do Paraná, o motorista mostrou-se nervoso.
Desconfiando da atitude dele, os agentes fizeram uma vistoria no veículo. No baú foram encontradas caixas contendo 781 tabletes de maconha, em um peso total de 400 quilos.
De acordo com a PRF, o motorista contou que pegou a mercadoria em Curitiba e que receberia a quantia de R$ 10 mil reais para entregá-la em Cariacica. O caminhão foi apreendido e o motorista encaminhado à Polícia Federal.