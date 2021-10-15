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BR 101

PRF apreende arma e R$ 15 mil dentro de carro em Rio Novo do Sul

A arma, o dinheiro e ainda munições estavam em um Volkswagen Jetta. A apreensão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal nesta quinta-feira (14)

Publicado em 

15 out 2021 às 11:12

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 11:12

Polícia Rodoviária Federal apreende arma de fogo e dinheiro em Rio Novo do Sul
Polícia Rodoviária Federal apreende arma de fogo e munições Crédito: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quinta-feira (14), uma arma de fogo e R$ 15 mil em espécie, em Rio Novo do Sul. Policiais realizavam uma ronda no quilômetro 381 da BR 101, quando fizeram uma abordagem a um Volkswagen Jetta. Apenas o condutor estava dentro do veículo.
Durante a abordagem, os policiais observaram uma caixa grande sobre o banco traseiro. Perguntado sobre a procedência do objeto, o homem não foi convincente na resposta.
Ao realizar a vistoria, a PRF encontrou dentro do porta-luvas do carro uma pistola .380, três carregadores municiados - totalizando 55 munições -, além de uma quantia de R$ 15.600,00 e 2.995 cartões plásticos.
A ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) da região.

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