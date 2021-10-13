Policial morto em Fundão: Justiça manda prender mais dois suspeitos

O policial Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos foi baleado quando fazia os preparativos do casamento Crédito: Montagem | A Gazeta

Além de Dionatan Rodrigo Vieira e David Gonçalves de Moura, que estão com mandados de prisão decretados, outros dois suspeitos — Gustavo Marlone da Rocha e Samuel Ryan do Amaral de Moura — estão presos pelo latrocínio (roubo resultando em morte) do policial desde o dia do assassinato e tiveram a ordem de prisão preventiva mantida.

Segundo a decisão judicial, em relatório apresentado pela Polícia Civil de Minas Gerais, ficaram claras as relações pessoais entre os quatro criminosos, sendo que Dionatan e David teriam fugido para o Estado vizinho após o crime. Além disso, o juiz menciona no texto que todos eles fariam parte de um grupo criminoso de "altíssima periculosidade", voltado à prática de roubos.

A Polícia Civil do Espírito Santo informou, por nota, que o caso seguiu sob investigação na Delegacia de Polícia de Fundão, que identificou outros dois suspeitos de terem participado do crime. O Inquérito Policial sobre o fato foi concluído e remetido ao Ministério Público do Espírito Santo, pedindo a prisão dos suspeitos.

A reportagem de A Gazeta também acionou a Polícia Civil de Minas Gerais, além da respectiva secretaria de Segurança Pública, para saber mais detalhes sobre as investigações. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

RELEMBRE O CASO

(veja o vídeo abaixo). Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos, de 50 anos, estava no local onde ocorreria o seu casamento, fazendo os preparativos para a festa, na região de Enseada das Garças, em Fundão, quando, por volta das 16h30, homens o abordaram e tentaram roubar seu carro. O policial reagiu e acabou baleado

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Em nota, a Polícia Militar confirmou, na ocasião, que o investigador chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, mas morreu ao dar entrada na unidade.