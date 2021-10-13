Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em agosto

Policial morto em Fundão: Justiça manda prender mais dois suspeitos

Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos, de 50 anos, investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, foi assassinado na região de Enseada das Garças, horas antes de seu casamento
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

13 out 2021 às 16:42

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 16:42

O policial Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos foi baleado quando fazia os preparativos do casamento
O policial Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos foi baleado quando fazia os preparativos do casamento Crédito: Montagem | A Gazeta
Mais dois suspeitos de envolvimento na morte do investigador Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos, de 50 anos, da Polícia Civil de Minas Gerais, tiveram prisões preventivas decretadas pela Justiça capixaba no último dia 20 de setembro. O policial foi assassinado poucas horas antes de seu casamento, no dia 21 de agosto deste ano, em Fundão, no Espírito Santo.
Além de Dionatan Rodrigo Vieira e David Gonçalves de Moura, que estão com mandados de prisão decretados, outros dois suspeitos — Gustavo Marlone da Rocha e Samuel Ryan do Amaral de Moura — estão presos pelo latrocínio (roubo resultando em morte) do policial desde o dia do assassinato e tiveram a ordem de prisão preventiva mantida.
Segundo a decisão judicial, em relatório apresentado pela Polícia Civil de Minas Gerais, ficaram claras as relações pessoais entre os quatro criminosos, sendo que Dionatan e David teriam fugido para o Estado vizinho após o crime. Além disso, o juiz menciona no texto que todos eles fariam parte de um grupo criminoso de "altíssima periculosidade", voltado à prática de roubos.
A Polícia Civil do Espírito Santo informou, por nota, que o caso seguiu sob investigação na Delegacia de Polícia de Fundão, que identificou outros dois suspeitos de terem participado do crime. O Inquérito Policial sobre o fato foi concluído e remetido ao Ministério Público do Espírito Santo, pedindo a prisão dos suspeitos. 
A reportagem de A Gazeta também acionou a Polícia Civil de Minas Gerais, além da respectiva secretaria de Segurança Pública, para saber mais detalhes sobre as investigações. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

RELEMBRE O CASO

Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos, de 50 anos, estava no local onde ocorreria o seu casamento, fazendo os preparativos para a festa, na região de Enseada das Garças, em Fundão, quando, por volta das 16h30, homens o abordaram e tentaram roubar seu carro. O policial reagiu e acabou baleado (veja o vídeo abaixo).
Em nota, a Polícia Militar confirmou, na ocasião, que o investigador chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, mas morreu ao dar entrada na unidade.

Veja Também

Polícia caça líder do tráfico que atua em Guarapari e Nova Venécia

PM da reserva fica ferido após reagir a assalto na porta de casa em Vitória

Taxista foi morto na Serra porque entregou localização de drogas, diz polícia

Policial morto em Fundão - Justiça manda prender mais dois suspeitos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato crime Fundão homicídio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Saiba quais os melhores modelos de máquina de lavar roupas em 2026
Imagem BBC Brasil
Israel está demolindo cidades no sul do Líbano, mostram imagens de satélite
Imagem BBC Brasil
Reino Unido se prepara para escassez de comida causada por guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados