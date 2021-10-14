Com apoio de helicóptero, polícia faz operação em bairros de Vitória

Polícia Civil faz operação em bairros de Vitória Crédito: Rodrigo Gomes

Polícia Civil realizou uma operação na manhã desta quinta-feira (14) para prender suspeitos de envolvimento com assassinatos e tráficos de drogas. Equipes estiveram no Bairro da Penha e no Bonfim, em Vitória. A ação contou com o apoio de um helicóptero.

De acordo com a TV Gazeta, duas pessoas foram presas. As ações contaram com policiais do Departamento de Homicídio e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Divisão de Homicídios e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher e de outras delegacias.

Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Secretaria da Casa Militar, também deu apoio. O trabalho é um desdobramento da Operação Sicário, deflagrada no dia 17 de setembro na região do Território do Bem (Bairro da Penha e adjacências), além de outros pontos da Grande Vitória.

Na época, segundo apurou a TV, 21 suspeitos de envolvimento em crimes foram presos e 40 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. De acordo com o chefe do DHPP, delegado Romualdo Gianordoli, os mandados desta quinta-feira são remanescentes da primeira fase, executada em setembro.

Em entrevista à TV Gazeta, ele disse que 21 indivíduos foram presos no mês passado, durante a primeira fase da Operação Sicário. Nesta quinta-feira, os policiais voltaram porque surgiram novas informações sobre os alvos.

"Já foi preso um individuo chamado Caio Gabriel, que está há muito tempo foragido e já figura há muito tempo nos relatórios de inteligência. Foi preso também outro gerente do Beco 11, com armas e drogas. E no mais, a gente vem trazendo a sensação de segurança para a comunidade e acuando a bandidagem", explica o delegado.

Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que, assim que possível, informações detalhadas serão divulgadas sobre a operação.