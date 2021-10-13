Homem é assassinado a tiros na Serra e suspeitos fogem a pé

Um homem de 29 anos foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Caçaroca, na Serra. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima teria sido baleada por dois indivíduos que passavam pelo local. Os suspeitos teriam fugido a pé.
Segundo informações da TV Gazeta, Rodrigo Alves de Souza foi morto quando saía da unidade de pronto-atendimento, onde estava com a esposa. O crime ocorreu quando ele estava a caminho de uma unidade de saúde para buscar remédios. A esposa da vítima estava muito abalada e não quis gravar entrevista. Rodrigo deixa dois filhos.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas constatou que o homem já estava morto. A Guarda Municipal também esteve no local.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento, não sendo possível passar mais detalhes. Não há informações sobre o que teria motivado o homicídio.