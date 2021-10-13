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Bairro Caçaroca

Homem é assassinado a tiros na Serra e suspeitos fogem a pé

Segundo a Polícia Militar, o homem teria sido baleado por dois suspeitos que passavam pelo local, na tarde desta quarta-feira (13). Não há informações sobre a motivação do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2021 às 17:10

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 17:10

Homem é morto a tiros na Serra
Homem é morto a tiros na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem de 29 anos foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Caçaroca, na Serra. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima teria sido baleada por dois indivíduos que passavam pelo local. Os suspeitos teriam fugido a pé. 
Segundo informações da TV Gazeta, Rodrigo Alves de Souza foi morto quando saía da unidade de pronto-atendimento, onde estava com a esposa. O crime ocorreu quando ele estava a caminho de uma unidade de saúde para buscar remédios. A esposa da vítima estava muito abalada e não quis gravar entrevista. Rodrigo deixa dois filhos.
Rodrigo Alves de Souza foi morto quando saia da unidade de pronto atendimento na Serra
Rodrigo Alves de Souza foi morto quando saía da unidade de pronto atendimento na Serra Crédito: Arquivo pessoal
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas constatou que o homem já estava morto. A Guarda Municipal também esteve no local.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento, não sendo possível passar mais detalhes. Não há informações sobre o que teria motivado o homicídio.

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