Homem é assassinado a tiros na Serra e suspeitos fogem a pé

Segundo informações da TV Gazeta, Rodrigo Alves de Souza foi morto quando saía da unidade de pronto-atendimento, onde estava com a esposa. O crime ocorreu quando ele estava a caminho de uma unidade de saúde para buscar remédios. A esposa da vítima estava muito abalada e não quis gravar entrevista. Rodrigo deixa dois filhos.