Criminosos furtam triciclo adaptado para criança com paralisia cerebral no ES

Um triciclo adaptado para uma criança com paralisia cerebral foi roubado na madrugada de segunda (13) para terça-feira (14) em Ilha dos Bentos, Vila Velha. Um boletim de ocorrência foi feito e uma viatura esteve presente no local para averiguar a situação.
De acordo com Aline Leite Mendes Ferreira, uma das proprietárias do triciclo, o portão da garagem onde mora foi forçado por criminosos, que conseguiram entrar e roubar o veículo. "Já entraram aqui uma vez, e entraram de novo. Já aconteceu com vizinhos", comentou.
Aline contou que o sumiço de triciclo foi percebido pelo marido, quando ele foi até a garagem dar comida aos cachorros.
APELO NAS REDES SOCIAIS
A família fez divulgações nas redes sociais com o objetivo de pedir auxílio à população na tentativa de encontrar o triciclo. Apesar disso, segundo Aline, algumas pessoas tentaram aplicar um golpe fingindo ter achado o meio de transporte. Até o momento, o veículo não foi encontrado.
USO DO TRICICLO PELA FAMÍLIA
O triciclo é utilizado pela família tanto para lazer quanto para o trabalho. A família usa o meio de transporte para realizar passeios no bairro, principalmente com Miguel, de 7 anos, que é integrante da família. A criança é portadora de deficiência física por ter sofrido uma paralisia cerebral logo quando nasceu. Dessa forma, fizeram uma adaptação para que a cadeira de rodas da criança ficasse acoplada à traseira do transporte.
Além disso, Aline Leite faz uso do triciclo nos momentos de trabalho. Ela realiza a venda de doces, por isso, é fundamental contar o meio de transporte para dar sequência ao seu serviço.
Aline disponibilizou um telefone de contato, caso o mesmo seja encontrado. Nessa situação, basta ligar para o número 99524-6348.