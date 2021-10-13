Família pede ajuda

Criminosos furtam triciclo adaptado para criança com paralisia cerebral no ES

A família faz apelo nas redes sociais na tentativa de encontrar o veículo usado para passear com o menino
Vitor Gregório

13 out 2021 às 13:16

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 13:16

Triciclo roubado por criminosos
Triciclo utilizado pela família para momentos de lazer e trabalho Crédito: Divulgação
Um triciclo adaptado para uma criança com paralisia cerebral foi roubado na madrugada de segunda (13) para terça-feira (14) em Ilha dos Bentos, Vila Velha. Um boletim de ocorrência foi feito e uma viatura esteve presente no local para averiguar a situação.
De acordo com Aline Leite Mendes Ferreira, uma das proprietárias do triciclo, o portão da garagem onde mora foi forçado por criminosos, que conseguiram entrar e roubar o veículo. "Já entraram aqui uma vez, e entraram de novo. Já aconteceu com vizinhos", comentou.
Aline contou que o sumiço de triciclo foi percebido pelo marido, quando ele foi até a garagem dar comida aos cachorros.

APELO NAS REDES SOCIAIS

A família fez divulgações nas redes sociais com o objetivo de pedir auxílio à população na tentativa de encontrar o triciclo. Apesar disso, segundo Aline, algumas pessoas tentaram aplicar um golpe fingindo ter achado o meio de transporte. Até o momento, o veículo não foi encontrado.
Criança passeando no triciclo
Miguel, de 7 anos, no triciclo, passeando com a família Crédito: Divulgação

USO DO TRICICLO PELA FAMÍLIA

O triciclo é utilizado pela família tanto para lazer quanto para o trabalho. A família usa o meio de transporte para realizar passeios no bairro, principalmente com Miguel, de 7 anos, que é integrante da família. A criança é portadora de deficiência física por ter sofrido uma paralisia cerebral logo quando nasceu. Dessa forma, fizeram uma adaptação para que a cadeira de rodas da criança ficasse acoplada à traseira do transporte.
Além disso, Aline Leite faz uso do triciclo nos momentos de trabalho. Ela realiza a venda de doces, por isso, é fundamental contar o meio de transporte para dar sequência ao seu serviço.
Aline disponibilizou um telefone de contato, caso o mesmo seja encontrado. Nessa situação, basta ligar para o número 99524-6348.

CÂMERA DE SEGURANÇA FLAGRA OS CRIMINOSOS

Veja Também

Ex-funcionária dos Correios que ajudou bandidos em roubo é presa no ES

Quadrilha roubou ao menos três carros após golpe em locadoras do ES

Pedestre é baleado durante assalto em bairro de Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos
Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa
Imagem de destaque
Herança sem planejamento pode virar dor de cabeça para famílias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados