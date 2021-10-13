Vídeo: ladrão fica mais de 4 horas em loja durante furto em Cachoeiro

Bandido furta loja e fica mais de quatro horas no local Crédito: Reprodução/ Videomonitoramento

Veja o vídeo: Um criminoso invadiu uma loja de venda de pipas e ficou no estabelecimento por mais de quatro horas até deixar o local, levando R$ 600 do caixa do estabelecimento no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . O furto aconteceu na manhã do último domingo (10) e câmeras de segurança filmaram o criminoso fugindo. Segundo o comerciante José Luiz Beltrão Marcate, de 45 anos, o bandido chegou a beber dois refrigerantes durante o tempo que permaneceu no imóvel.

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O proprietário da loja, conhecido na região pelo apelido de Zé do Caixão, disse que as câmeras de segurança de seu comércio, que fica ao lado de sua casa, foram colocadas justamente para flagrar furtos ao estabelecimento.

“Em um ano, essa foi a terceira vez que fui alvo. Eu e minha família não estávamos em casa. O rapaz desceu por um barranco de um terreno vizinho, entrou por uma basculante, revirou algumas coisas e quebrou quatro carretilhas de pipa. O fato estranho é que ele ficou na loja por quase quatro horas e meia, e até tomou duas coca-colas. Ele entrou às 7h33 e saiu às 11h48”, contou.

O comerciante contou que retornou para casa logo após a saída do bandido e, após ver o local revirado, checou as imagens. Como não havia registro do rapaz saindo do imóvel, ele chegou a desconfiar que o homem ainda estava no estabelecimento. “Adiantei muito as imagens. Ele saiu pulando o portão, parecia meio desnorteado e até deixou o chinelo para trás. Chamei a polícia e fiz um boletim de ocorrência para me resguardar”, disse Luiz, o Zé do Caixão.

Procurada pela reportagem nesta quarta-feira (13), a Polícia Militar disse que diariamente realiza abordagens, cercos táticos e blitze de trânsito no bairro, além do policiamento ostensivo. Como meio de prevenção, orientou que as pessoas não deixem muito dinheiro em casa ou joias de valor, não coloque cadeados virados para o lado de fora, pois isso é sinal que o morador está viajando. Caso alguém perceba uma movimentação estranha, uma viatura deve ser acionada pelo Ciodes (190).