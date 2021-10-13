Pai e filho são suspeitos de tentar matar jovem em Guaçuí

A PM informou que o jovem foi baleado na mão direita, na perna esquerda, e na nuca. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto-Socorro de Guaçuí. Na unidade, a vítima disse quem eram os suspeitos e onde moravam.

Um dos suspeitos, de 42 anos, foi localizado em sua residência e detido. À polícia, o homem contou que discutiu com a vítima em frente à residência, pois, segundo ele, o jovem teria informações de sua filha, que estaria desaparecida há alguns dias. A Polícia Militar disse que os militares não encontraram o filho dele nem a arma utilizada no crime.