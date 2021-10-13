Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região do Caparaó

Pai e filho são suspeitos de tentar matar jovem em Guaçuí

O pai, de 42 anos, chegou a ser detido e levado para delegacia, mas foi liberado após ser ouvido. O jovem de 24 anos foi socorrido para o Pronto Socorro do município
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 out 2021 às 18:57

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 18:57

Pai e filho são suspeitos de tentar matar jovem em Guaçuí Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Um homem de 42 anos e  filho dele, de 19, são suspeitos de envolvimento de tentarem matar a tiros um jovem de 24 anos na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Vila dos Professores, em Guaçuí, na Região do Caparaó. Um dos suspeitos fugiu do local do crime e o pai dele foi detido.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu às 12h30, na rua Estevão Alves de Oliveira, próximo à Igreja Cristo Vive. Populares informaram aos militares que dois homens em uma moto preta seriam os autores da tentativa de homicídio e que um deles seria conhecido.
A PM informou que o jovem foi baleado na mão direita, na perna esquerda, e na nuca. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto-Socorro de Guaçuí. Na unidade, a vítima disse quem eram os suspeitos e onde moravam.
Um dos suspeitos, de 42 anos, foi localizado em sua residência e detido. À polícia, o homem contou que discutiu com a vítima em frente à residência, pois, segundo ele, o jovem teria informações de sua filha, que estaria desaparecida há alguns dias. A Polícia Militar disse que os militares não encontraram o filho dele nem a arma utilizada no crime.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 42 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Guaçuí.

Veja Também

Homem é assassinado a tiros na Serra e suspeitos fogem a pé

Policial morto em Fundão: Justiça manda prender mais dois suspeitos

Suspeito de envolvimento na morte de mulher em Linhares é procurado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Guaçuí Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026
Rio Branco-ES x Araguaína, pela Copa Verde 2026
Em noite trágica, Rio Branco perde e adia classificação na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados