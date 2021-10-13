Pai e filho são suspeitos de tentar matar jovem em Guaçuí

Um homem de 42 anos e filho dele, de 19, são suspeitos de envolvimento de tentarem matar a tiros um jovem de 24 anos na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Vila dos Professores, em Guaçuí, na Região do Caparaó. Um dos suspeitos fugiu do local do crime e o pai dele foi detido.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu às 12h30, na rua Estevão Alves de Oliveira, próximo à Igreja Cristo Vive. Populares informaram aos militares que dois homens em uma moto preta seriam os autores da tentativa de homicídio e que um deles seria conhecido.
A PM informou que o jovem foi baleado na mão direita, na perna esquerda, e na nuca. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto-Socorro de Guaçuí. Na unidade, a vítima disse quem eram os suspeitos e onde moravam.
Um dos suspeitos, de 42 anos, foi localizado em sua residência e detido. À polícia, o homem contou que discutiu com a vítima em frente à residência, pois, segundo ele, o jovem teria informações de sua filha, que estaria desaparecida há alguns dias. A Polícia Militar disse que os militares não encontraram o filho dele nem a arma utilizada no crime.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 42 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Guaçuí.