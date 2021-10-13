Suspeito de envolvimento na morte de mulher em Linhares é procurado

Paulo Roberto Alves Nascimento, de 28 anos, é procurado pela Polícia Civil Crédito: Divulgação | PCES

Mayara dos Santos, de 30 anos, estava em uma confraternização quando três homens encapuzados e armados entraram atirando. Segundo a Polícia Militar , sete pessoas estavam bebendo e comendo no quintal da residência, incluindo crianças.

A mulher morreu no local do crime e outras três pessoas foram atingidas pelos disparos. Ainda de acordo com a PM, não havia nenhum mandado contra os baleados.

Segundo o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, Paulo Roberto teria fornecido o veículo usado pelos criminosos que executaram o crime.

“Verificamos que ele locava veículos em seu nome, que eram adulterados para que outros criminosos pudessem usá-los e cometer crimes. Depois que os veículos eram usados para a prática de crimes, as adulterações eram retiradas e os veículos eram devolvidos para a locadora”, explicou o delegado.

Mayara dos Santos morreu no local do crime, após ser atingida pelos disparos Crédito: Reprodução | Facebook

OUTROS CRIMES

Além de responder pelo envolvimento no homicídio de Mayara dos Santos, Paulo Roberto Alves Nascimento figura como suspeito em outros crimes cometidos em Linhares, como o furto de 30 aparelhos de ar condicionados da sede do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) no município, no dia 17 de janeiro.

“Nossas investigações indicam que ele participou ativamente do furto de objetos e bens do Incaper, em Linhares. Nosso inquérito comprovou que o elemento, que era proprietário de uma empresa de refrigeração, comprou e revendeu diversos aparelhos de ar condicionado provenientes desse crime. Nós conseguimos recuperar os 30 aparelhos”, relatou o delegado Fabrício Lucindo.

O homem também já foi indiciado por posse ilegal de arma de fogo, em um Inquérito que investigou a aquisição de armas para traficantes. Segundo levantamento da Polícia Civil, o suspeito comprou quatro armas legais em seu nome e revendeu para criminosos.

181, ou pelo site A Polícia Civil está em busca do suspeito e a população pode contribuir com informações, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

TRÊS SUSPEITO NA MORTE DE MAYARA JÁ FORAM PRESOS