Família de motorista que morreu carbonizado no ES terá de esperar para sepultar corpo

Dherman Herpst, de 24 anos, morreu em acidente em Guarapari, no domingo (24) Crédito: Arquivo Pessoal

Os familiares do jovem devem aguardar entre 30 a 60 dias para sepultar o motorista do Corolla que bateu em uma carreta quando teria tentado ultrapassar um caminhão no quilômetro 339 da BR 101

O irmão de Dherman, o autônomo Walter Vieira da Silva, de 30 anos, explicou que o pai dele foi informado no Departamento Médico Legal (DML) , em Vitória, no domingo (24), que teria de esperar o resultado do exame de DNA do motorista.

"É uma situação complicada, porque é mais doloroso. É doloroso por você não ter o corpo. Ter de esperar os 30 dias, é mais sofrido " Walter Vieira da Silva - Irmão da vítima

Segundo Walter, no momento do acidente, o irmão estaria indo para uma festa de aniversário, sentido Iconha, região Sul do Estado. O autônomo não soube informar o local do evento.

A vítima trabalhava com entrega de produtos de hortas, pomares e granjas. "Somos em seis irmãos. O Dherman era diferenciado. Era um rapaz bom, trabalhador, corria atrás dos seus objetivos", lamenta.

Your browser does not support the video tag.

O ACIDENTE

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a uma ocorrência de colisão entre veículos, seguida de incêndio, por volta de 1h da madrugada na BR 101.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) Dherman morreu ao tentar realizar uma ultrapassagem de um veículo em uma curva e bater de frente em uma carreta.

"Os três automóveis pegaram fogo. O motorista do Corolla morreu no local, carbonizado. Os outros dois condutores dos caminhões foram socorridos a unidades de saúde de Cachoeiro de Itapemirim e para a UPA de Guarapari. O Corpo de Bombeiros extinguiu as chamas e realizou a limpeza de pista", informou o órgão.