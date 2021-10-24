Acidente em Guarapari: motorista alcoolizada lutou com PM para tentar evitar prisão

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Um caminhoneiro e o filho dele, que estavam no caminhão envolvido no acidente, ficaram em estado grave. Carros de resgate da Rodosol foram até o local, e o trecho precisou ser interditado para limpeza da pista e atendimento ao motorista do caminhão e ao filho dele. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos dois.

De acordo com a PM, o condutor do caminhão não tinha habilitação para dirigir veículo de carga. A corporação informou, ainda, que um homem se identificou como passageiro do veículo de passeio e disse aos militares que os dois veículos trafegavam sentido Guarapari - Vila Velha, quando o caminhão teria mudado de faixa bruscamente, fechando o carro e ocasionando o acidente.

Acidente na Rodovia do Sol Crédito: Luciney Araújo

A Polícia Militar também explicou que, ao se apresentar para os militares, a motorista do carro relatou a mesma versão que o passageiro para os policiais. Ela fez o teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica, segundo informou a PM. A mulher, então, recebeu voz de prisão.

"Com a desobediência da condutora, foi necessária a condução da mulher para o compartimento de segurança. No entanto, ela resistiu à condução e entrou em luta corporal com um PM, sendo necessário o apoio de populares, que estavam no local, para contê-la", disse a corporação, em nota.

A PM também informou que, após a contenção e a condução até a viatura, a mulher ainda usava as pernas para impedir que os policiais fechassem o compartimento, e um dos militares utilizou o bastão anti-tumulto como alavanca, na tentativa de tirar as pernas da mulher da tampa do compartimento de segurança da viatura e fechá-lo. Porém, não teve êxito.

"Também foi utilizado spray na tentativa de conter a mulher, para que não fosse utilizada mais força, mas não foi o suficiente para que a detida liberasse a porta do compartimento. Novamente, um dos policiais utilizou o bastão, atingindo o calcanhar da mulher por baixo da porta do compartimento de segurança", disse a Polícia Militar.

Segundo a corporação, com a ajuda de terceiros, os militares conseguiram fechar a tampa do compartimento de segurança da viatura. A motorista do carro foi encaminhada para a UPA de Guarapari e, posteriormente, levada para a Delegacia Regional do município.