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Um dia após início do binário, trânsito ainda gera confusão em Vila Velha

Um dia após início do binário, trânsito ainda gera confusão em Vila Velha

Motoristas desrespeitam sinalização na Rodovia do Sol e na Avenida Saturnino Rangel Mauro, acessam vias no sentido proibido e moradores relatam dúvidas sobre circulação e pontos de ônibus

Sara Oliveira

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de março de 2026 às 09:27

Segundo dia de binário segue deixando motoristas confusos em Vila Velha
Rodovia do Sol na manhã desta terça-feira (17) Crédito: Rodrigo Gomes

Um dia após o início da implementação do binário em Vila Velha, as mudanças no trânsito continuam gerando confusão para quem trafega pela região. Na manhã desta terça-feira (17), a Rodovia do Sol — que deveria operar em mão única no sentido Vitória — ainda era acessada por motoristas no sentido Guarapari. Já na Avenida Saturnino Rangel Mauro, alguns trechos seguem sem pontos de ônibus.

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A dificuldade também é relatada por moradores e trabalhadores de prédios localizados na Rodovia do Sol, que ainda têm dúvidas sobre quais vias utilizar para chegar aos seus destinos.

Com a implantação do binário, o fluxo da Avenida Saturnino Rangel Mauro passou a operar no sentido Guarapari, enquanto a Rodovia do Sol ficou com tráfego direcionado apenas no sentido da Terceira Ponte.

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Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta terça-feira (17), a secretária Municipal de Obras, Menara Cavalcante, afirmou que o acesso à Rodovia do Sol no sentido Guarapari é permitido apenas para moradores, mas que alguns motoristas estão desrespeitando a sinalização.

“Infelizmente, não estão obedecendo à sinalização. Há placas informando que o trânsito é exclusivo para moradores, além de interdições com barreiras provisórias, cones e barreiras fixas. O fato de a via estar em obras não autoriza o cometimento de infrações. A Guarda está atuando para orientar, mas aqueles que insistirem em desobedecer serão multados”, afirmou.

Sobre o acesso para moradores, a secretária informou que equipes da Guarda Municipal estão no local orientando os motoristas quanto às rotas alternativas e às ruas paralelas. “A equipe está acompanhando. Ontem foi o primeiro dia, então é natural haver dúvidas sobre por onde seguir e onde virar. Já estamos analisando melhorias, como ajustes no tempo dos semáforos para aumentar a fluidez”, pontuou.

Retirada do canteiro central

Um dos pontos previstos na implementação do binário é a retirada do canteiro central da Rodovia do Sol, permitindo a operação de quatro faixas no sentido Vitória. Até o momento, um trecho de cerca de 150 metros já teve o canteiro removido. De acordo com a secretária, nesses pontos será aplicado asfalto provisório para viabilizar a circulação nas quatro faixas. O asfalto definitivo será colocado após a conclusão total das intervenções.

Em relação aos pontos de ônibus, a secretária informou que a instalação das novas paradas na Avenida Saturnino Rangel Mauro é de responsabilidade da prefeitura, que ainda avalia os melhores locais para implantação.

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