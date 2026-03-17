Mudanças viárias

Um dia após início do binário, trânsito ainda gera confusão em Vila Velha

Motoristas desrespeitam sinalização na Rodovia do Sol e na Avenida Saturnino Rangel Mauro, acessam vias no sentido proibido e moradores relatam dúvidas sobre circulação e pontos de ônibus

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de março de 2026 às 09:27

Rodovia do Sol na manhã desta terça-feira (17) Crédito: Rodrigo Gomes

Um dia após o início da implementação do binário em Vila Velha, as mudanças no trânsito continuam gerando confusão para quem trafega pela região. Na manhã desta terça-feira (17), a Rodovia do Sol — que deveria operar em mão única no sentido Vitória — ainda era acessada por motoristas no sentido Guarapari. Já na Avenida Saturnino Rangel Mauro, alguns trechos seguem sem pontos de ônibus.

A dificuldade também é relatada por moradores e trabalhadores de prédios localizados na Rodovia do Sol, que ainda têm dúvidas sobre quais vias utilizar para chegar aos seus destinos.

Com a implantação do binário, o fluxo da Avenida Saturnino Rangel Mauro passou a operar no sentido Guarapari, enquanto a Rodovia do Sol ficou com tráfego direcionado apenas no sentido da Terceira Ponte.

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta terça-feira (17), a secretária Municipal de Obras, Menara Cavalcante, afirmou que o acesso à Rodovia do Sol no sentido Guarapari é permitido apenas para moradores, mas que alguns motoristas estão desrespeitando a sinalização.

“Infelizmente, não estão obedecendo à sinalização. Há placas informando que o trânsito é exclusivo para moradores, além de interdições com barreiras provisórias, cones e barreiras fixas. O fato de a via estar em obras não autoriza o cometimento de infrações. A Guarda está atuando para orientar, mas aqueles que insistirem em desobedecer serão multados”, afirmou.

Sobre o acesso para moradores, a secretária informou que equipes da Guarda Municipal estão no local orientando os motoristas quanto às rotas alternativas e às ruas paralelas. “A equipe está acompanhando. Ontem foi o primeiro dia, então é natural haver dúvidas sobre por onde seguir e onde virar. Já estamos analisando melhorias, como ajustes no tempo dos semáforos para aumentar a fluidez”, pontuou.

Retirada do canteiro central

Um dos pontos previstos na implementação do binário é a retirada do canteiro central da Rodovia do Sol, permitindo a operação de quatro faixas no sentido Vitória. Até o momento, um trecho de cerca de 150 metros já teve o canteiro removido. De acordo com a secretária, nesses pontos será aplicado asfalto provisório para viabilizar a circulação nas quatro faixas. O asfalto definitivo será colocado após a conclusão total das intervenções.

Em relação aos pontos de ônibus, a secretária informou que a instalação das novas paradas na Avenida Saturnino Rangel Mauro é de responsabilidade da prefeitura, que ainda avalia os melhores locais para implantação.



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