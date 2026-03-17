Rodovia do Sol: planejamento e comunicação não são detalhes

Engarrafamento na Rodovia do Sol na manhã de segunda-feira (16). Crédito: Ricardo Medeiros

Anunciar uma mudança viária e não entregá-la no horário previsto é um erro que a gestão pública não deveria normalizar. Se o sistema binário na Rodovia do Sol foi divulgado como certo para o início da manhã de ontem (16), mas a operação amanheceu incompleta, o que houve foi falha de planejamento, de comunicação ou as duas coisas - e nenhuma delas é trivial.

Em mudanças que afetam milhares de motoristas, pedestres, ciclistas e usuários de ônibus, não basta avisar: é preciso informar com precisão e agir com coerência. Um dia após o início das alterações, ainda há dúvidas sobre sinalização e travessia de pedestres, para ficar somente em pontos básicos. Quando o anúncio oficial não corresponde ao que o cidadão encontra na rua, cresce a desorientação e se abala a confiança.

Obras e ajustes no trânsito sempre causam desconfortos temporários. Mas a sensação de improviso não pode acompanhar a população em intervenções assim.

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