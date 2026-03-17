Protesto por transporte público bloqueia rodovias em Aracruz

Protesto por transporte público interdita rodivias em Barra do Riacho, Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta

Um protesto por melhorias no transporte público interditou, na manhã desta terça-feira (17), rodovias em Barra do Riacho, Aracruz, no Norte do Espírito Santo. De acordo com os manifestantes, a mobilização começou por volta das 5h30 e há dois pontos de bloqueio: na ES 010 e na entrada da ES 445, conhecida como Estrada das Carretas, nas proximidades do Hortão.

Para interditar as vias, o grupo utilizou pneus, galhos de árvores e também formou uma corrente humana. Segundo os participantes, apenas ambulâncias e veículos em situação de emergência têm a passagem liberada. Os demais estão impedidos de seguir viagem ou enfrentam restrições na circulação pela região.