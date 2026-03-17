Acidente entre carro e caminhão deixa uma pessoa ferida em Alegre

Acidente em Alegre na BR 482 Crédito: Reprodução | @alegre.news

Um caminhão que transportava um trator se envolveu em acidente com um carro em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (16). A colisão ocorreu na BR 482, na localidade de Alto da Serra, por volta de 20h30.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate e informou que o motorista do carro fraturou o braço e relatou dores na região lombar. Ele foi encaminhado a um hospital.