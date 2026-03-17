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Acidente entre carro e caminhão deixa uma pessoa ferida em Alegre

Publicado em 17/03/2026 às 14h06
Acidente em Alegre na BR 482
Acidente em Alegre na BR 482 Crédito: Reprodução | @alegre.news

Um caminhão que transportava um trator se envolveu em acidente com um carro em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (16). A colisão ocorreu na BR 482, na localidade de Alto da Serra, por volta de 20h30. 

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate e informou que  o motorista do carro fraturou o braço e relatou dores na região lombar. Ele foi encaminhado a um hospital.

A Polícia Militar foi procurada pela reportagem, mas não divulgou outros detalhes sobre a ocorrência. 

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