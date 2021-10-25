Cinco pessoas são baleadas em ataque de criminosos em Vila Velha

Vítimas foram levadas ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

Cinco pessoas foram baleadas no final da tarde deste domingo (24), no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha . De acordo com testemunhas, os feridos foram atingidas por tiros dados por criminosos que estavam dentro de um carro e passaram atirando no meio da rua. Segundo a Polícia Militar , as vítimas tinham ferimentos de tiros nos pés e nas panturrilhas.

Os feridos foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. A Polícia Militar informou que, no local, encontrou uma das vítimas, com um ferimento no pé direito. Em seguida, a equipe foi informada de que mais quatro pessoas deram entrada no hospital, todas com ferimentos de arma de fogo nos pés ou nas panturrilhas.

O irmão de uma das vítimas, que preferiu não se identificar, contou que os moradores da região não sabem qual foi a motivação do ataque. Ele disse ainda que fica assustado com os índices de violência na região.

"O que nós sabemos é que ele estava andando na rua com fones de ouvido quando passou um carro atirando a esmo nas pessoas, principalmente para dentro de um bar. A gente fica muito assustado com essa violência que está acontecendo não só em Ilha dos Ayres, mas no geral", disse.