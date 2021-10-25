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Praia dos Recifes

Homem é baleado após discutir com motorista em praia de Vila Velha

A discussão aconteceu neste domingo (24) na Praia dos Recifes, em Vila Velha. O suspeito não foi detido
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

25 out 2021 às 08:13

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 08:13

Policia Civil
Crime será investigado pela Policia Civil Crédito: Ricardo Medeiros
Um pedreiro, de 34 anos, foi baleado no peito após uma briga na Praia dos Recifes, em Vila Velha, neste domingo (24). 
Segundo apuração da TV Gazeta, a confusão começou após dois homens passarem de carro na praia em uma área com banhistas.
Testemunhas relataram à Polícia Civil que o motorista foi advertido da proibição de passar pelo local, mas ignorou a recomendação.
Cerca de uma hora depois, eles retornaram. Novamente, a dupla foi abordada pelos banhistas, mas dessa vez, pararam o veículo.
O condutor e o passageiro desceram do carro e entraram em luta corporal com dois banhistas. Um deles era um pedreiro, de 34 anos. 
Um dos ocupantes do veículo abordou um homem que também estava na praia, pegou uma arma com ele e atirou na direção da briga. O disparo atingiu o peito do pedreiro. 
Após o crime, os dois suspeitos fugiram. O ferido foi levado ao hospital, mas de acordo com a polícia, o estado de saúde dele é estável.
A Polícia Militar fez buscas, mas o atirador não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta
Homem é baleado após discutir com motorista em praia de Vila Velha

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