Esquadrão Antibombas interdita rodovia para detonar explosivo em Vitória

Bomba caseira encontrada às margens da Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória Crédito: Divulgação | PMES

Uma bomba de fabricação caseira foi localizada na manhã deste domingo (24), próximo à Rodovia Serafim Derenzi, na Região da Grande São Pedro. O Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Espírito Santo foi acionado e realizou a detonação do artefato, que havia sido abandonado em meio ao mato. A via chegou a ficar interditada para o trabalho da equipe, e foi liberada no final da manhã.

O trânsito foi interditado na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro Crédito: Divulgação

Assim que chegou à Rodovia Serafim Derenzi, a equipe do esquadrão isolou a área, dando um distanciamento em relação ao objetivo de 200 a 300 metros e, logo depois, realizou os procedimentos para a detonação.

O tráfego ficou interditado na rodovia durante o trabalho dos policiais. O trânsito foi desviado para o interior do bairro. O trabalho da equipe durou cerca de três horas e foi encerrado no final da manhã.

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Só este ano o Esquadrão Antibombas já atendeu a 27 ocorrências semelhantes. Em pouco mais de um mês, eles foram acionados seis vezes, sendo quatro delas em Vitória, uma em Cariacica e uma em Vila Velha. No ano, já foram passado foram 24 ações desse tipo em todo o Espírito Santo.

BOMBA CASEIRA: NOVA ARMA DO TRÁFICO

De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, em entrevista durante esta semana, os materiais são encontrados em locais onde há forte presença de grupos de traficantes. Trata-se de explosivos artesanais, improvisados, que os próprios criminosos fabricam ou compram de alguém que produz.

O que torna a situação ainda mais perigosa para a população é o fato de que o uso de explosivos é cada vez mais frequente e os bandidos não parecem ter muito conhecimento sobre como detoná-los. “Temos percebido aumento de apreensões e um descuido disso em determinados locais. São explosivos que não detonaram por desconhecimento deles. Às vezes não sabe nem qual é o mecanismo de acionamento deles. É extremamente perigoso nas mãos de pessoas inadequadas”, afirmou Ramalho.