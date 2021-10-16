PM interdita rua na Praia do Suá, em Vitória, por suspeita de bomba

O esquadrão antibombas da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) da Polícia Militar foi acionado na manhã deste sábado (16) após a suspeita de um artefato explosivo no bairro Praia do Suá, em Vitória. De acordo com a PM, o objeto foi deixado na rua Neves Armond. O local foi isolado. A bomba foi detonada por volta das 13h30.
A reportagem da TV Gazeta apurou que uma moradora de um prédio da região foi quem encontrou o objeto. A mulher, que preferiu não se identificar, contou que estava saindo de casa com o marido quando viu o artefato no chão. Segundo ela, o homem chegou a pegar o artefato para tirá-lo da frente do prédio, mas, em seguida, o colocou de volta no lugar.
Cerca de 400 metros da rua Neves Armond foram interditados para o trabalho dos policiais. Os moradores de prédios da rua foram orientados a não sair de casa e quem tentava chegar em sua residência pela rua também não pôde acessar o local.
Os policiais que atenderam a ocorrência confirmaram tratar-se de uma bomba e disseram o que o objeto é um pouco maior que o encontrado em Nova Palestina, onde uma bomba de fabricação artesanal foi detonada após uma troca de tiros entre criminosos.