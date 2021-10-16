PM interdita rua na Praia do Suá, em Vitória, por suspeita de bomba

A reportagem da TV Gazeta apurou que uma moradora de um prédio da região foi quem encontrou o objeto. A mulher, que preferiu não se identificar, contou que estava saindo de casa com o marido quando viu o artefato no chão. Segundo ela, o homem chegou a pegar o artefato para tirá-lo da frente do prédio, mas, em seguida, o colocou de volta no lugar.