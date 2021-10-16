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Tensão

PM interdita rua na Praia do Suá, em Vitória, por suspeita de bomba

O esquadrão antibombas foi acionado para averiguar objeto suspeito de ser um artefato explosivo deixado na rua Neves Armond

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2021 às 12:32
Esquadrão antibombas foi acionado para verificar objeto suspeito na Praia do Suá em Vitória
Esquadrão antibombas foi acionado para verificar objeto suspeito na Praia do Suá em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O esquadrão antibombas da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) da Polícia Militar foi acionado na manhã deste sábado (16) após a suspeita de um artefato explosivo no bairro Praia do Suá, em Vitória. De acordo com a PM, o objeto foi deixado na rua Neves Armond. O local foi isolado. A bomba foi detonada por volta das 13h30.
Esquadrão antibombas foi acionado para verificar objeto suspeito na Praia do Suá em Vitória
Esquadrão antibombas foi acionado para verificar objeto suspeito na Praia do Suá em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A reportagem da TV Gazeta apurou que uma moradora de um prédio da região foi quem encontrou o objeto. A mulher, que preferiu não se identificar, contou que estava saindo de casa com o marido quando viu o artefato no chão. Segundo ela, o homem chegou a pegar o artefato para tirá-lo da frente do prédio, mas, em seguida, o colocou de volta no lugar.
Cerca de 400 metros da rua Neves Armond foram interditados para o trabalho dos policiais. Os moradores de prédios da rua foram orientados a não sair de casa e quem tentava chegar em sua residência pela rua também não pôde acessar o local.
Os policiais que atenderam a ocorrência confirmaram tratar-se de uma bomba e disseram o que o objeto é um pouco maior que o encontrado em Nova Palestina, onde uma bomba de fabricação artesanal foi detonada após uma troca de tiros entre criminosos.

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