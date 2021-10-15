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Cinco detidos

Suspeitos são baleados em confronto com a PM no Alagoano, em Vitória

Segundo a PM, indivíduos armados dispararam contra os militares, que revidaram. Cinco pessoas foram detidas e houve a apreensão de armas e munições
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

15 out 2021 às 17:07

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 17:07

Tráfico
Confronto entre suspeitos e PMs foi registrado no Alagoano, em Vitória Crédito: Priciele Venturini
Dois suspeitos foram baleados no início da tarde desta sexta-feira (15) durante confronto com uma equipe da Polícia Militar no bairro Alagoano, em Vitória. De acordo com informações da PM, um grupo de indivíduos armados disparou contra os policiais, que revidaram. No local, foram apreendidas duas espingardas, duas pistolas e uma metralhadora, além de cerca de 240 munições.
tráfico
Apreensões realizadas em operação no Alagoano Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o tiroteio ocorreu por volta de meio-dia, com a chegada da polícia ao bairro após denúncia de que criminosos estavam se organizando para fazer um ataque ao grupo rival, atuante no tráfico de Ilha do Príncipe.
Os suspeitos estavam em uma casa abandonada e correram ao avistarem os policiais. A PM informou que dois homens atiraram contra os militares, que conseguiram fazer um cerco e deter cinco pessoas, entre elas, dois baleados. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital. 
  • Confira quem são os detidos:
  • Davi Lucas, de 19 anos – baleado nos braços;
  • Lucas Gomes, maior de idade – levou um tiro no ombro e também apresenta um ferimento na cabeça, de origem ainda não identificada;
  • Weverton Traba Quadros, de 20 anos; 
  • Dois adolescentes, de 14 e 17 anos.
Segundo informações da Polícia Militar, os detidos foram levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e ao menos cinco suspeitos conseguiram fugir. A PM disse que continua no bairro fazendo buscas pelos criminosos e por armamentos e informou que tem monitorado as redes sociais de criminosos para antecipar ações que possam prevenir ataques.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil, que explicou, por nota, que até o momento nenhuma ocorrência com essas características foi entregue na delegacia.

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