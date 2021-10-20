Objeto suspeito mobiliza Esquadrão Antibombas da PM em Bento Ferreira, Vitória

PM é acionada após suspeita de bomba em Bento Ferreira, em Vitória Crédito: Archimedis Patrício

A suspeita de que uma bomba pudesse ter sido deixada na calçada de um prédio localizado em Bento Ferreira, em Vitória , movimentou a Guarda Municipal e o Esquadrão Antibombas da Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (20).

Um objeto cilíndrico amarelo foi deixado por um homem às 18h24 desta terça-feira (19) na frente de um edifício localizado na Rua Amélia da Cunha Ornelas. Com medo, os moradores acionaram a polícia.

Os militares e agentes da Guarda Municipal isolaram o quarteirão e orientaram que os residentes não saíssem de casa. Por volta da meia-noite desta quarta-feira, os integrantes do esquadrão antibombas chegaram ao local.

Após análise preliminar, o grupo deslocou o artefato até um local seguro. O objeto foi isolado e detonado por volta de 1h30 desta quarta. Em entrevista à TV Gazeta, o soldado Frasson disse que a suspeita de bomba, na verdade, era um cilindro de gás.

"Esse é um procedimento de segurança. Mesmo um objeto suspeito tem que ser tratado como um artefato real " Soldado Frasson - Polícia Militar

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PM DESCARTA AÇÃO DO TRÁFICO

Questionado se a ocorrência teria alguma relação com disputa provocadas pelo controle do tráfico de drogas, o soldado disse que "não tem nada a ver, apenas um objeto suspeito, um fato isolado", declara.

A Gazeta, em pouco mais de um mês, o Conforme publicado em, em pouco mais de um mês, o esquadrão antibombas da PM foi acionado cinco vezes para desarmar artefatos explosivos deixados em territórios disputados por traficantes de drogas.

Até a última segunda-feira (18), a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) havia registrado 24 ações deste tipo em todo o Espírito Santo. As investigações apontam que este comportamento tem o objetivo de atacar adversários e mostrar poder.