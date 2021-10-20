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Santa Mônica Popular

Adolescente é apreendida com droga escondida na calcinha em Vila Velha

Guarda Municipal apreendeu suspeita de 16 anos nesta terça-feira (19) com 16 buchas de maconha e cinco pedras de crack. Toda a droga estava escondida na calcinha da adolescente

Publicado em 

19 out 2021 às 22:30

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 22:30

Adolescente é apreendida com drogas nas roupas íntimas em Vila Velha
Adolescente é apreendida com drogas nas roupas íntimas em Vila Velha Crédito: Divulgação | Guarda de Vila Velha
Uma adolescente de 16 anos foi apreendida nesta terça-feira (19), pela Guarda Municipal de Vila Velha, no bairro Santa Mônica Popular, com 16 buchas de maconha e cinco pedras de crack. Segundo a corporação, toda a droga estava escondida na calcinha da suspeita.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, a agente da Guarda Municipal, Elisângela Oliveira, explicou que a menor estava em uma região conhecida pelo intenso tráfico de drogas quando foi abordada durante ronda preventiva da corporação. 
"Fizemos uma ronda preventiva e localizamos a jovem onde ela costuma ficar. Ela ficou desesperada e começou a chorar, alegando que o marido havia sido preso na manhã de hoje (18) e que ela não tinha motivo para viver mais. Quando retornamos ao local, por volta das 14h, nos deparamos com ela novamente, acompanhada por um maior. Assim que viu a aproximação, tentou fugir. Demos ordem de parada e ela tentou resistir", contou.
Segundo a agente da Guarda, o homem que acompanhava a adolescente estava em posse de dinheiro trocado. "Temos a suspeita de que, por ela ser menor, ela ficava com a carga e o maior administrava o dinheiro. Essa menor é conhecida das forças de segurança. A Guarda já a abordou diversas vezes. Ela já foi conduzida também pela PM e é bem rebelde, tem uma sensação de impunidade. Ela diz estar 'na pista' desde os 12 anos. Quando a apreendemos, ela disse para a equipe agilizar porque ela tinha que voltar ainda hoje (18) para o 'plantão' dela", acrescentou Elisângela.
A adolescente foi apreendida e encaminhada, com toda a droga, para a Delegacia Regional de Vila Velha.

Correção

21/10/2021 - 6:24
Em publicação anterior, havia a informação de que a agente da Guarda de Vila Velha Elisângela Oliveira era comandante. O texto foi corrigido.

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