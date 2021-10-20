Adolescente é apreendida com droga escondida na calcinha em Vila Velha

"Fizemos uma ronda preventiva e localizamos a jovem onde ela costuma ficar. Ela ficou desesperada e começou a chorar, alegando que o marido havia sido preso na manhã de hoje (18) e que ela não tinha motivo para viver mais. Quando retornamos ao local, por volta das 14h, nos deparamos com ela novamente, acompanhada por um maior. Assim que viu a aproximação, tentou fugir. Demos ordem de parada e ela tentou resistir", contou.

Segundo a agente da Guarda, o homem que acompanhava a adolescente estava em posse de dinheiro trocado. "Temos a suspeita de que, por ela ser menor, ela ficava com a carga e o maior administrava o dinheiro. Essa menor é conhecida das forças de segurança. A Guarda já a abordou diversas vezes. Ela já foi conduzida também pela PM e é bem rebelde, tem uma sensação de impunidade. Ela diz estar 'na pista' desde os 12 anos. Quando a apreendemos, ela disse para a equipe agilizar porque ela tinha que voltar ainda hoje (18) para o 'plantão' dela", acrescentou Elisângela.