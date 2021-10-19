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Prejuízo

Loja de biquínis de Vila Velha é invadida e tem R$ 15 mil em produtos furtados

Criminosos arrombaram um cadeado e entraram pelos fundos do local. Eles não só furtaram os produtos da loja, como também invadiram a fábrica dos biquínis, que funciona nos fundos do imóvel

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 09:02

Publicado em 

19 out 2021 às 09:02
Criminosos reviraram loja de biquínis em Vila Velha
Criminosos reviraram loja de biquínis em Vila Velha Crédito: Divulgação
Uma loja de biquínis localizada no bairro Santa Rita, em Vila Velha, foi invadida por criminosos, que furtaram mais de 50 conjuntos, além de dinheiro, ventiladores e outros produtos. O prejuízo estimado é de R$ 15 mil.
O crime aconteceu no último sábado (16). Os criminosos arrombaram um cadeado e entraram pelos fundos do local. Eles não só furtaram os produtos da loja, como também invadiram a fábrica dos biquínis, que funciona nos fundos do imóvel. Lá eles reviraram tudo, deixando um rastro de destruição, que foi registrado em um vídeo feito pela proprietária.
Natacha Cordeiro afirmou que ficou apavorada quando chegou à loja e se deparou com os estragos.
"Foi um susto. Chegamos mais cedo como normalmente chegamos para trabalhar, para entregar os pedidos para o motoboy e arrumar a loja. A gente viu a loja praticamente limpa. Estava tudo bagunçado. Levaram os biquínis com cabide"
Natacha Cordeiro - Proprietária
Esse é mais um transtorno para a empresária, que estava se recuperando dos prejuízos provocados pela pandemia.
"Essa pandemia foi muito difícil pra gente. Agora que o comércio tá melhorando, voltou, a gente fez compra de novos tecidos, fizemos investimento alto apostando no final do ano. E agora a gente vai ter que repor tudo de novo. É indignação, é muito triste"
Natacha Cordeiro - Proprietária
Esta não foi a primeira vez que Natacha é vítima de criminosos. A loja dela já foi alvo deles outras três vezes. A última delas aconteceu em outubro do ano passado, também durante a pandemia. Na ocasião, a família da proprietária chegou a ser ameaçada.
"Um rapaz entrou, fingindo que era cliente. Anunciou o assalto com um facão enorme, Rendeu meu irmão, levou todo mundo pra trás, falou que se ele se mexesse ia matar minha mãe com a faca. Levaram o celular de todo mundo. É difícil", lembrou.
A dona da loja mais uma vez chamou a Polícia Militar e fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Natacha, agora, quer recuperar pelo menos parte das peças furtadas e faz um apelo para que ninguém compre os produtos das mãos de pessoas suspeitas.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta

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