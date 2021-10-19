Loja de biquínis de Vila Velha é invadida e tem R$ 15 mil em produtos furtados

Criminosos reviraram loja de biquínis em Vila Velha Crédito: Divulgação

Uma loja de biquínis localizada no bairro Santa Rita, em Vila Velha , foi invadida por criminosos, que furtaram mais de 50 conjuntos, além de dinheiro, ventiladores e outros produtos. O prejuízo estimado é de R$ 15 mil.

O crime aconteceu no último sábado (16). Os criminosos arrombaram um cadeado e entraram pelos fundos do local. Eles não só furtaram os produtos da loja, como também invadiram a fábrica dos biquínis, que funciona nos fundos do imóvel. Lá eles reviraram tudo, deixando um rastro de destruição, que foi registrado em um vídeo feito pela proprietária.

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Natacha Cordeiro afirmou que ficou apavorada quando chegou à loja e se deparou com os estragos.

"Foi um susto. Chegamos mais cedo como normalmente chegamos para trabalhar, para entregar os pedidos para o motoboy e arrumar a loja. A gente viu a loja praticamente limpa. Estava tudo bagunçado. Levaram os biquínis com cabide" Natacha Cordeiro - Proprietária

Esse é mais um transtorno para a empresária, que estava se recuperando dos prejuízos provocados pela pandemia.

"Essa pandemia foi muito difícil pra gente. Agora que o comércio tá melhorando, voltou, a gente fez compra de novos tecidos, fizemos investimento alto apostando no final do ano. E agora a gente vai ter que repor tudo de novo. É indignação, é muito triste" Natacha Cordeiro - Proprietária

Esta não foi a primeira vez que Natacha é vítima de criminosos. A loja dela já foi alvo deles outras três vezes. A última delas aconteceu em outubro do ano passado, também durante a pandemia. Na ocasião, a família da proprietária chegou a ser ameaçada.

"Um rapaz entrou, fingindo que era cliente. Anunciou o assalto com um facão enorme, Rendeu meu irmão, levou todo mundo pra trás, falou que se ele se mexesse ia matar minha mãe com a faca. Levaram o celular de todo mundo. É difícil", lembrou.

A dona da loja mais uma vez chamou a Polícia Militar e fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Natacha, agora, quer recuperar pelo menos parte das peças furtadas e faz um apelo para que ninguém compre os produtos das mãos de pessoas suspeitas.