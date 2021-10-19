Vídeo: mulheres são assaltadas na Praia da Costa, em Vila Velha

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As imagens, enviadas para A Gazeta , mostram quando a dupla circulava pela região até encontrarem possíveis vítimas. Em seguida, os dois cercam as mulheres e pegam todos os pertences delas, incluindo até um casaco.

As vítimas informaram para a reportagem que, durante a abordagem, foram ameaçadas de morte pelos criminosos, que pediram para elas “ficarem quietas e não falarem nada”. Quanto aos pertences, as mulheres contaram que, além do casaco, ainda perderam dois celulares, cordões e um fone de ouvido.