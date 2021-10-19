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Violência

Vídeo: mulheres são assaltadas na Praia da Costa, em Vila Velha

Vítimas foram abordadas por ladrões que estavam de bicicleta;  câmeras de videomonitoramento flagraram a ação, que durou menos de um minuto
Matheus Metzker Vieira

Matheus Metzker Vieira

Publicado em 

18 out 2021 às 21:42

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 21:42

Mulheres são assaltadas por dupla de assaltantes na Praia da Costa, em Vila Velha
Mulheres são assaltadas após voltarem do almoço na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Leitor I A Gazeta
Duas mulheres, de 23 e 30 anos, foram assaltadas por uma dupla de criminosos no início da tarde desta segunda-feira (18) na Praia da Costa, em Vila Velha. As vítimas tinham saído para almoçar em um shopping e voltavam a pé para o trabalho quando foram abordadas pelos ladrões, que estavam de bicicleta e, um deles, armado. Câmeras de videomonitoramento flagraram a ação, que durou menos de um minuto. Veja vídeo:
As imagens, enviadas para A Gazeta, mostram quando a dupla circulava pela região até encontrarem possíveis vítimas. Em seguida, os dois cercam as mulheres e pegam todos os pertences delas, incluindo até um casaco.
As vítimas informaram para a reportagem que, durante a abordagem, foram ameaçadas de morte pelos criminosos, que pediram para elas “ficarem quietas e não falarem nada”. Quanto aos pertences, as mulheres contaram que, além do casaco, ainda perderam dois celulares, cordões e um fone de ouvido. 
Polícia Militar informou, por nota, ter sido acionada para verificar uma ocorrência de roubo em via pública na Praia da Costa e  uma das vítimas, uma mulher de 23 anos, foi orientada a registrar o crime em uma delegacia. A PM ressaltou que "buscas foram realizadas pela região, mas os suspeitos não foram localizados no momento do fato".
Já a Polícia Civil explicou que espera a validação do boletim virtual feito pela vítima para que o caso seja apurado pela delegacia responsável. "A Polícia Civil informa que investiga todos os casos formalizados nas delegacias, sejam elas físicas ou on-line", afirmou em nota.

INSEGURANÇA NA REGIÃO

Na última sexta-feira (15), um homem foi assaltado por trio na Avenida São Paulo, em Itapuã, bem próximo ao local do crime desta segunda-feira (17). Seguindo dinâmica parecida, a vítima também foi rendida por rapazes de bicicleta e teve carteira, cordão, relógio e pulseira roubados.

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