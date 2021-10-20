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Itapuã e Praia da Costa

Polícia detém suspeito de cometer assaltos em bairros de Vila Velha

Jovem de 18 anos tentou fugir ao ser abordado pelos policiais, mas foi alcançado e detido nesta terça-feira (19). Com ele, foram apreendidas uma pistola calibre .380 e munições
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

19 out 2021 às 22:14

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 22:14

Em Itapuã
Jovem de 18 anos foi detido em flagrante em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um jovem de 18 anos, suspeito de cometer assaltos nos bairros Itapuã e Praia da Costa, em Vila Velha, foi detido no bairro na tarde desta terça-feira (19). Com ele, foram apreendidas uma pistola calibre .380 e munições. O rapaz foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.
À reportagem da TV Gazeta, a Polícia Militar informou que o jovem foi abordado no bairro Itapuã porque estava em atitude suspeita, andado pela rua observando os pontos comerciais atentamente e com a mão na cintura, como se quisesse pegar algo que fosse ajudar a cometer um assalto.
A PM relatou que, ao ser abordado pelos militares, o rapaz tentou fugir correndo, mas foi alcançado e rendido. Com ele, foi encontrada uma pistola .380 e munições. Segundo a corporação, o jovem é suspeito de cometer vários assaltos na região dos bairros Itapuã e Praia da Costa, em Vila Velha.
e munições
Pistola e munições foram apreendidas com jovem de 18 anos em Vila Velha Crédito: Divulgação | Sesp
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, duas vítimas de assaltos em circunstâncias semelhantes já reconheceram o rapaz. A PM explicou que é possível que o suspeito faça parte de uma quadrilha e  tenha cometido vários outros assaltos. O jovem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e deverá responder judicialmente.

SUCESSÃO DE ASSALTOS

Os bairros Itapuã e Praia da Costa têm sofrido nas últimas semanas com uma série de assaltos. Na última sexta-feira (15), um homem foi rendido por um trio de assaltantes na Praia da Costa e teve cordão, carteira e relógio como pertences roubados.
Já na tarde desta segunda-feira (18), duas mulheres foram assaltadas voltando para o trabalho após o almoço. Na ação orquestrada por uma dupla de criminosos, as vítimas perderam celulares, cordões e até uma blusa de frio. Os jovens chegaram de bicicleta e renderam as mulheres, que acabaram entregando tudo.

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