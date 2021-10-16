Em um mês, PM detonou ao menos três bombas em ruas de Vitória; relembre

No dia 16 de outubro, mais uma bomba precisou ser detonada para não causar riscos. Desta vez, na Praia do Suá Crédito: Reprodução/TV Gazeta

As bombas nem sempre têm origem conhecida, às vezes são apontadas como resposta no cenário do tráfico de drogas, mas sempre causam transtornos aos populares. A estratégia inicial da Polícia Militar é interditar a área, inviabilizando o trânsito de veículos e a locomoção das pessoas.

Os moradores ficam apreensivos, sem saber o que o objeto pode causar. O comércio da região, em consequência, fecha as portas. Em Andorinhas, o risco de tiroteio seguido pela suspeita de bomba deixou as crianças sem aulas presenciais.

A detonação é feita pelo Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME), da Polícia Militar.

RELEMBRE AS TRÊS OCORRÊNCIAS

ANDORINHAS, 15 DE SETEMBRO

Com suspeita de bomba, rua foi isolada pela PM em bairro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Segundo o soldado Pedro Frasson, a bomba poderia ter machucado várias pessoas. Dentro do artefato havia objetos cortantes, como pregos e pedaços de metal.

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A bomba foi deixada no local após moradores relatarem uma troca de tiros ainda durante a manhã.

A Polícia Militar não soube informar quem deixou o artefato no local e se há relação com os disparos ouvidos pelos moradores.

A fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, esteve no local e registrou uma sequência de imagens. As fotos mostram o cuidado dos militares para retirada e detonação do objeto. Veja abaixo:

Sequência mostra momento da explosão de artefato em Andorinhas

NOVA PALESTINA, 25 DE SETEMBRO

Bomba encontrada no bairro Nova Palestina, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma outra semelhança é o risco em que vivem os moradores. A comunidade foi surpreendida pelo artefato às 7h da manhã do dia 25 de setembro. Mas antes disso, durante a madrugada, moradores relataram ter ouvido disparos de arma de fogo, assim como aconteceu em Andorinhas.

Bomba encontrada no bairro Nova Palestina, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Após a troca de tiros, um morador que andava pela rua encontrou a granada. Ela foi explodida por volta das 11 horas da manhã.

A Gazeta, há relato de que "15 meninos desceram armados para colocar fogo na casa". Ainda no dia 25 de setembro, um morador teve a casa incendiada em Nova Palestina . Em vídeo enviado por leitor de, há relato de que "15 meninos desceram armados para colocar fogo na casa".

PRAIA DO SUÁ, 16 DE OUTUBRO

Esquadrão antibombas foi acionado para verificar objeto suspeito na Praia do Suá em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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As semelhanças entre o caso recente e os registros citados anteriormente são a interdição do local e os riscos aos populares que moram na região.

Diferente do que aconteceu na Praia do Suá, moradores de Andorinhas e Nova Palestina já viviam uma rotina de terror quando foram surpreendidos pela granada. O episódio foi mais um na série de problemas do cotidiano.