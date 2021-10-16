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Passageiros são esfaqueados em assalto a ônibus do Transcol na Serra

O assalto aconteceu na noite desta sexta-feira (15) na BR 101, na altura do bairro Nova Carapina 1; dois passageiros ficaram feridos e foram socorridos para uma UPA

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 13:57

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

16 out 2021 às 13:57
Transcol
Passageiros são esfaqueados durante assalto a ônibus do Transcol na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois passageiros de um ônibus do Sistema Transcol ficaram feridos após serem esfaqueados durante um assalto na noite desta sexta-feira (15), no município da SerraGrande Vitória. De acordo com a Polícia Militar, o assalto aconteceu por volta de 21h30 enquanto o ônibus da linha 853, que saiu do Terminal de Laranjeiras com destino ao bairro Residencial Centro da Serra, passava pela BR 101, na altura do bairro Nova Carapina 1.
Um passageiro foi ferido por uma facada no ombro e outro por uma facada que atingiu o braço. Eles foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Serra-Sede. Um vídeo gravado na frente da unidade mostrou um dos passageiros saindo do ônibus em uma maca. Assista abaixo:
No local, as vítimas disseram que o suspeito teria entrado no ônibus, anunciado o assalto e, em seguida, feriu as vítimas com uma faca. Depois de receberem os primeiros socorros na UPA, os passageiros foram transferidos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) em Vitória. Um deles teve o celular roubado.
Policiais militares fizeram patrulhamento no local do crime, mas não localizaram nem o ônibus e nem o autor do crime. A Polícia Civil informou, em nota, que não localizou a ocorrência com essas características na Delegacia Regional de Serra.
"A Polícia Civil informa que está atenta aos crimes contra o patrimônio, inclusive cometidos no transporte coletivo, e investiga todos os casos que chegam ao seu conhecimento", diz trecho da nota.
Com informações do G1 ES

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