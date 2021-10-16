Passageiros são esfaqueados em assalto a ônibus do Transcol na Serra

Passageiros são esfaqueados durante assalto a ônibus do Transcol na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um passageiro foi ferido por uma facada no ombro e outro por uma facada que atingiu o braço. Eles foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Serra-Sede. Um vídeo gravado na frente da unidade mostrou um dos passageiros saindo do ônibus em uma maca. Assista abaixo:

Your browser does not support the video tag.

No local, as vítimas disseram que o suspeito teria entrado no ônibus, anunciado o assalto e, em seguida, feriu as vítimas com uma faca. Depois de receberem os primeiros socorros na UPA, os passageiros foram transferidos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) em Vitória. Um deles teve o celular roubado.

Policiais militares fizeram patrulhamento no local do crime, mas não localizaram nem o ônibus e nem o autor do crime. A Polícia Civil informou, em nota, que não localizou a ocorrência com essas características na Delegacia Regional de Serra.

"A Polícia Civil informa que está atenta aos crimes contra o patrimônio, inclusive cometidos no transporte coletivo, e investiga todos os casos que chegam ao seu conhecimento", diz trecho da nota.