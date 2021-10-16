Acusados de matar crianças a tiros no Norte do ES são presos, diz governador

Keyrison Santos Oliveira, de 10 anos, e Kamile Santos Oliveira, de 8 anos Crédito: Reprodução

"Crime bárbaro que tirou as vidas de duas crianças em Conceição da Barra mostra como algumas pessoas desprezam a vida. Nossos policiais já identificaram e prenderam os autores. Punição rigorosa para os criminosos para que fatos como esses não se repitam.", frisou Casagrande.

Crime bárbaro que tirou as vidas de duas crianças em Conceicao da Barra mostra como algumas pessoas desprezam a vida. Nossos policiais já identificaram e prenderam os autores. Punição rigorosa para os criminosos para que fatos como esses não se repitam. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) October 16, 2021

ADOLESCENTES APONTADOS COMO AUTORES

Na noite deste sábado, a Sesp informou que, em uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar, quatro adolescentes apontados como autores das mortes foram apreendidos. Os detidos têm 15, 16, 17 e 17 anos. e foram localizados nas proximidades do local do crime. Segundo as investigações, mais um homem, de 18 anos, está envolvido no crime e segue foragido.

As diligências tiveram início logo após o crime, e reuniu policiais civis da Delegacia Regional de São Mateus e da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, bem como policiais militares do 13º Batalhão.

Os primeiros a serem localizados foram os menores de 15 e 17 anos. Os outros dois, de 16 anos, e o outro, também de 17, foram localizados em diligências posteriores.

O adolescente de 16 anos confirmou a participação no crime, afirmando que estava atuando no tráfico e que o ataque que vitimou as duas crianças foi motivado pela disputa entre traficantes. Segundo o depoimento do adolescente, os quatro suspeitos foram até a residência com o objetivo de executar o padrasto, mas acabaram vitimando as duas crianças.

Segundo o depoimento, o adolescente de 15 anos e o maior, de 18, arrombada a porta e entraram atirando, enquanto os outros dois ficaram do lado de fora da casa.

Os menores foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus, autuados por ato infracional análogo ao crime de homicídio, e serão apresentados ao Ministério Público.

As investigações seguem em andamento na Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, com o objetivo de localizar o quarto envolvido no ataque, bem como responsabilizar outros envolvidos e confirmar a versão dada pelos detidos.

O CRIME

As vítimas foram identificadas como Keyrison Santos Oliveira e Kamile Santos Oliveira. De acordo com a Polícia Militar , eles foram encaminhados ao pronto atendimento do município. A menina chegou sem vida, já o menino chegou a ser transferido para um hospital, mas também não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo em seguida.