Homem é baleado com quatro tiros na varanda de casa em Rio Bananal

Um homem, que não teve o nome nem a idade divulgados, ficou ferido após ser baleado na varanda de casa, no bairro São Jorge do Tiradentes, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (20). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi atingida por quatro disparos, que atingiram o tórax, o braço e a perna. Nenhum suspeito foi detido.